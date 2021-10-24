Підкреслила декольте: принцеса Беатріс в сукні Gucci з'явилася на королівському весіллі друзів

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці стали батьками трохи більше місяця тому. Але це не заважає парі подорожувати.

Вчора молоді батьки були присутні на весільній церемонії грецького принца Філіппоса, який є хрещеним принцеси Діани, він одружився з Ніною Флор.

35-річний Філіппос, молодший син короля Греції Костянтина III, зв'язав себе узами шлюбу з 34-річною спадкоємицею VistaJet під час пишної церемонії в суботу в Кафедральному соборі Афін, на якій були присутні члени королівської сім'ї з декількох європейських монархій. Серед них були принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо і її молодша сестра принцеса Євгенія з чоловіком Джеком.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

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33-річна Беатріс мала чудовий вигляд в сукні з глибоким декольте, декорованій камінням і прикрашеній бантом на талії від Дому Gucci. Вперше це вбрання принцеса одягла 2018 року на Global Gift Gala 2018. Ймовірно це улюблена сукня принцеси або ж вона демонструє публіці усвідомлене споживання, як і Кейт Міддлтон, яка нещодавно з'явилася на публіці, в сукні, в якій виходила у світ вперше десять років тому.

Принцеса Беатрис на Global Gift Gala 2018 / Getty Images

Беатріс мала чудовий вигляд, у неї була гарна зачіска і макіяж, в руках вона тримала клатч, нігті покривати лаком вона не стала. Її чоловік Едоардо був в костюмі, білій сорочці та краватці.

принцеса Беатріс / Getty Images

Принцесу Євгенію, схоже, не зазнімкували на заході, але вона точно була серед гостей церемонії.

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