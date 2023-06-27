Підкреслила гарні руки: королева Летиція у літньому аутфіті приїхала на захід

Королева Летиція побувала сьогодні у культурному центрі Residencia de Estudiantes "Студентський гуртожиток" у Мадриді.

На публіку цього спекотного дня королівська особа вийшла в бежевому трикотажному топі без рукавів і з високою горловиною від Massimo Dutti і широких білих штанях від Carolina Herrera, підібравши до них білі еспадрильї на платформі від бренду Macarena.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція може похизуватися підкачаними руками — результатом своїх активних тренувань у спортзалі.

До свого літнього образу королева підібрала мінімальну кількість прикрас: золоті сережки від іспанського ювелірного дому Gold & Roses та золоту каблучку від свого улюбленого бренду Coreterno. Її каштанові локони були розділені проділом збоку, а макіяж на обличчі було виконано у натуральних відтінках. Нігті були, як завжди, не нафарбовані лаком.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На вихідних, нагадаємо, королева відвідала конкурс наукових монологів Solo De Ciencia ("Тільки наука"), організований Іспанським фондом науки та технологій, де з'явилася у чорній шовковій сукні від бренду & Other Stories теж із відкритими плечима.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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