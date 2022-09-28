Підкреслила груди пікантним вбранням: леді Амелія Віндзор сяяла на подіумі

Леді Амелія Віндзор відвідує Тижні мод не лише як глядачка.

На лондонському тижні моди 27-річна аристократка вийшла на подіум на показі Zeynep Kartal x Li&Fung, продемонструвавши три луки з весняно-літньої колекції 2023 року.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Королівська особа пройшлася подіумом у зеленому напівпрозорому топі, знову блиснувши сосками. У топа були об'ємні короткі рукави з фатину та шлейф ззаду. Його Амелія поєднувала з короткими шортами та босоніжками з розсипом страз на високій платформі та підборах.

Також зірка пройшлася подіумом у блідо-рожевому костюмі-трійці: жилеті, подовженому жакеті і широких штанах і в тому самому взутті.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

І в лілово-рожевій сукні з глибоким декольте, розрізом збоку та рюшами. Два останні образи Віндзор були доповнені золотими ланцюгами на шиї. Волосся дівчина зібрала в низький пучок та зробила нейтральний макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нещодавно леді Амелія була зображена фотографами на показі Versace на Міланському тижні моди.

Амелія Віндзор у Мілані / Фото: Getty Images

Але публіка ще не відійшла від образу, який дівчина обрала на похорон королеви Єлизавети ІІ. Під чорну сукню аристократка вдягла надто тонку білизну і засвітила більше, ніж треба було.

Леді Амелія посідає 42-е місце у порядку спадкування британського престолу, а отже, ніколи на нього не зійде. Тож може собі дозволити будь-які образи.

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