Підкреслила груди пікантним вбранням: леді Амелія Віндзор сяяла на подіумі

Леді Амелія Віндзор відвідує Тижні мод не лише як глядачка.
На лондонському тижні моди 27-річна аристократка вийшла на подіум на показі Zeynep Kartal x Li&Fung, продемонструвавши три луки з весняно-літньої колекції 2023 року.
Королівська особа пройшлася подіумом у зеленому напівпрозорому топі, знову блиснувши сосками. У топа були об'ємні короткі рукави з фатину та шлейф ззаду. Його Амелія поєднувала з короткими шортами та босоніжками з розсипом страз на високій платформі та підборах.
Також зірка пройшлася подіумом у блідо-рожевому костюмі-трійці: жилеті, подовженому жакеті і широких штанах і в тому самому взутті.
І в лілово-рожевій сукні з глибоким декольте, розрізом збоку та рюшами. Два останні образи Віндзор були доповнені золотими ланцюгами на шиї. Волосся дівчина зібрала в низький пучок та зробила нейтральний макіяж.
Нещодавно леді Амелія була зображена фотографами на показі Versace на Міланському тижні моди.
Але публіка ще не відійшла від образу, який дівчина обрала на похорон королеви Єлизавети ІІ. Під чорну сукню аристократка вдягла надто тонку білизну і засвітила більше, ніж треба було.
Леді Амелія посідає 42-е місце у порядку спадкування британського престолу, а отже, ніколи на нього не зійде. Тож може собі дозволити будь-які образи.
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