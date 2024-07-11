Підкреслила ноги: 51-річна королева Летиція з'явилася у білій сукні з чорними тюльпанами

Для важливого заходу Її Величність обрала сукню від улюбленого бренду.
Король Філіп, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія головували на церемонії вручення премії Princess of Girona Awards 2024, яка відбулася у конференц-центрі Costa Brava у Льорет-де-Мар. Премія заохочує ініціативи та зусилля у галузі наукових досліджень, художньої творчості та солідарності.
Для цього заходу 51-річна королева одягла чорно-білу сукню від одного зі своїх улюблених брендів Carolina Herrera. Це було біле вбрання зі спідницею нижче колін і короткими рукавами, яке прикрашали великі чорні тюльпани. Це модель з осінньої колекції 2018 року.
Сукню Летиція носила в поєднанні з чорним клатчем від Carolina Herrera, чорними босоніжками на широких досить невисоких підборах від Boss, а також сережками з квітами під назвою "Жасмин, який падає", теж від венесуельсько-американського бренду. Також королева зробила лаконічне укладання та досить яскравий вечірній макіяж.
Не менш розкішними були її чарівні дочки – 18-річна Леонор та 17-річна Софія. Дівчата вибрали образи синіх відтінків, але кардинально різні – на Леонор була мереживна сукня від бренду Self-Portrait, який також обожнює Періс Гілтон, а ось на Софії – костюм зі штанами та блузою від THE-ARE.
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