Підкреслила ноги: 51-річна королева Летиція з'явилася у білій сукні з чорними тюльпанами

Король Філіп, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія головували на церемонії вручення премії Princess of Girona Awards 2024, яка відбулася у конференц-центрі Costa Brava у Льорет-де-Мар. Премія заохочує ініціативи та зусилля у галузі наукових досліджень, художньої творчості та солідарності.

Для цього заходу 51-річна королева одягла чорно-білу сукню від одного зі своїх улюблених брендів Carolina Herrera. Це було біле вбрання зі спідницею нижче колін і короткими рукавами, яке прикрашали великі чорні тюльпани. Це модель з осінньої колекції 2018 року.

Сукню Летиція носила в поєднанні з чорним клатчем від Carolina Herrera, чорними босоніжками на широких досить невисоких підборах від Boss, а також сережками з квітами під назвою "Жасмин, який падає", теж від венесуельсько-американського бренду. Також королева зробила лаконічне укладання та досить яскравий вечірній макіяж.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Не менш розкішними були її чарівні дочки – 18-річна Леонор та 17-річна Софія. Дівчата вибрали образи синіх відтінків, але кардинально різні – на Леонор була мереживна сукня від бренду Self-Portrait, який також обожнює Періс Гілтон, а ось на Софії – костюм зі штанами та блузою від THE-ARE.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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