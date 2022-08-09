Підкреслила струнку фігуру: перша леді Колумбії у білосніжному вбранні з'явилася на інавгурації свого чоловіка

Днями у Боготі відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Колумбії Густаво Петро. Разом із ним була його дружина Вероніка Алькосер Гарсія.

Нова перша леді продемонструвала на церемонії розкішний образ. На ній був білий комбінезон зі штанами-палацо, який чудово підкреслив її струнку фігуру. Вбрання вона поєднала із білою вкороченою накидкою із коміром-стійкою і перлинними ґудзиками.

Вероніка Алькосер Гарсія / Фото: Associated Press

Вероніка Алькосер Гарсія / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Вероніка доповнила стильним укладанням, насиченим макіяжем, сережками-цвяшками і браслетами. У руці вона тримала білий клатч.

Густаво Петро і Вероніка Алькосер Гарсія / Фото: Associated Press

Густаво Петро був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, перша леді Бразилії - Мішель Болсонару - з'явилася на мітингу у гарній сукні бірюзового кольору із запахом.

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