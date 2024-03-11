Підкреслила тонку талію: принцеса Беатріс обрала ідеальний лук для виходу у світ

Принцеса Йоркська та її чоловік, британський бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці були присутні на Бленгеймському балу на підтримку дитячого фонду Starlight у палаці Бленгейм у Вудстоку.

Принцеса Беатріс з'явилася на публіці в блискучій чорній сукні міді з розсипом дрібних страз і коміром, як у смокінга від Self-Portrait та чорних замшевих туфлях Daphne від Jimmy Choo. Беатріс доповнила свій гарний ансамбль чорною сумкою зі штучної шкіри крокодила від Katie Loxton. Принцеса розпустила волосся, зробила легкий вечірній макіяж та прозорим лаком нафарбувала нігті. На її зап'ясті виблискував тонкий золотий браслет, а інших прикрас вона одягати не стала.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едо був в оксамитовому чорному піджаку, білосніжній сорочці та чорних штанах, а також взутий у замшеві туфлі із золотою вишивкою.

Пара давно не з'являлася на публіці. Минулого разу ми бачили їх на службі пам'яті у Віндзорі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

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