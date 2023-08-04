Підкреслила витончені плечі: королева Летиція відвідала захід у сукні з екзотичним принтом

Королева Іспанії — неймовірно красива жінка та власниця чудового смаку, що вкотре довела своїм новим образом. Її новий ансамбль випромінював грацію та вишуканість.

50-річна королева Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI та свекрухою королевою Софією провела традиційний літній прийом та вечерю для влади Балеарських островів та представників усіх верств суспільства Балеарських островів у палаці Марівент на Майорці. На захід було запрошено понад 500 осіб.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева мала надзвичайний вигляд, оскільки одягла милу сукню в блакитний екзотичний малюнок з колаборації Desigual x Stella Jean. Вбранням її Величність підкреслила свої витончені плечі, оскільки вони були відкриті та прикрашені великою рюшею.

На додаток до свого вбрання Летиція одягла улюблене взуття — світлі еспадрилії від бренду Magrit і прикрасила вуха новими сережками у вигляді зірок із золота та діамантів від бренду Isabel Guarch.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також Летиція зробила лате-макіяж та зібрала волосся у зачіску у вигляді високого хвоста.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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