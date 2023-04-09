Підкреслила живіт сукнею в принт: вагітна принцеса Євгенія із чоловіком відвідала каплицю Святого Георгія

Принцеса Євгенія Йоркська вперше з'явилася на публічному сімейному заході після офіційного підтвердження того, що вони з чоловіком Джеком чекають на другу дитину.

Євгенія та Джек відвідали сьогодні великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

На неї 33-річна принцеса Йоркська приїхала в сукні-міді в принт від бренду WHISTLES, молочно-білому пальті, в руці несла маленьку сумку із золотою фурнітурою від Chloe, а також була взута в темно-сині туфлі-човники від Jimmy Choo.

Євгенія одягла синій обідок на голову, зробила макіяж та доповнила образ золотими сережками-висячками. Вони йшли з чоловіком, тримаючись за руки. Джек Бруксбенк був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку та світлу краватку. На пальці у чоловіка виблискував золотий перстень.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

У принцеси помітно підріс живіт. Раніше Євгенія говорила, що їхня друга дитина має народитися влітку. Стать малюка пара не оголошує заздалегідь і навряд чи це зробить. Також у них підростає дворічний син Август.

Читайте також: