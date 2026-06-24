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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила фігуру чорною сукнею міді: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку

Принцеса Марія-Олімпія потусувалася на літній вечірці Serpentine Summer Party у Serpentine South у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Для цього виходу у світ 29-річна принцеса обрала лаконічну сукню чорного кольору, що обтискає фігуру, з драпуванням і глибоким V-подібним вирізом, а також розрізом спереду. Марія-Олімпія доповнила її винного кольору сатиновим клатчем, прикрашеним великим бантом.

Також Марія-Олімпія зробила своє класичне укладання та легкий макіяж, підкресливши трохи вії та губи, нафарбувала нігті нюдовим лаком, і одягла кілька каблучок на пальці.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Останнім часом дівчина демонструє абсолютно протилежні образи. Днями ми бачили її образ у білій мінісукні, яку вона доповнила туфлями на шпильці та сумкою Gucci. У такому аутфіті Марія-Олімпія відвідала готель Claridge's, де відбулася приватна вечеря, організована брендом Gucci.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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