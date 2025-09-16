ТСН у соціальних мережах

Підмела летовище тренчкотом Burberry: Меланія Трамп у дивному вбранні вирушила до Великої Британії

Перша леді США обожнює тренчкоти від Burberry.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Дональд та Меланія Трамп

Дональд та Меланія Трамп / © Getty Images

Президент Трамп з дружиною Меланією Трамп вирушив з Вашингтона до Великої Британії.

Найближчим часом очікується зустріч з королем Чарльзом IIІ та королевою Каміллою у Віндзорському замку, а також з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Дорогою до літака Меланія продемонструвала нам трохи незвичний образ. На Меланії був тренчкот улюбленого бренда, але такий довгий, що він мало що не підмітав летовище.

Вбряня було доповнене високими “жокейськими” чоботами й темними сонцезахисними окулярами.

Дональд та Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд та Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд та Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд та Меланія Трамп / © Getty Images

Зазвичай перша леді вдягає тренчкот від Burberry довжиною трохи нижче коліна й поєднує його з балетками або човниками на високих підборах.

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп після похорону Папи Римського 27 квітня 2025 року. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп після похорону Папи Римського 27 квітня 2025 року. / © Associated Press

Отже ми з нетерпінням чекаємо на її появу на королівських вечірках. Можливо, нас нас чекають цікаві та сміливі образи на кшталт цього.

