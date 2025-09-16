- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 523
- Час на прочитання
- 1 хв
Підмела летовище тренчкотом Burberry: Меланія Трамп у дивному вбранні вирушила до Великої Британії
Перша леді США обожнює тренчкоти від Burberry.
Президент Трамп з дружиною Меланією Трамп вирушив з Вашингтона до Великої Британії.
Найближчим часом очікується зустріч з королем Чарльзом IIІ та королевою Каміллою у Віндзорському замку, а також з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Дорогою до літака Меланія продемонструвала нам трохи незвичний образ. На Меланії був тренчкот улюбленого бренда, але такий довгий, що він мало що не підмітав летовище.
Вбряня було доповнене високими “жокейськими” чоботами й темними сонцезахисними окулярами.
Зазвичай перша леді вдягає тренчкот від Burberry довжиною трохи нижче коліна й поєднує його з балетками або човниками на високих підборах.
Отже ми з нетерпінням чекаємо на її появу на королівських вечірках. Можливо, нас нас чекають цікаві та сміливі образи на кшталт цього.