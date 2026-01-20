Підняв чарку віскі: король Чарльз привітав гостей у Голірудському палаці

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх був у гарному настрої, з’явившись на публіці в Шотландії під час першого судового засідання його сина принца Гаррі у Високому суді за позовом проти видавця газети The Daily Mail.

77-річний король насолоджувався ковтком відзначеного нагородами віскі та проводив прийом, присвячений Шотландському інвестиційному форуму.

Король Чарльз із Джоном Суїнні / © Associated Press

Близько 130 представників бізнесу були запрошені на захід до Голірудського палацу в Единбурзі, присвячений святкуванню шотландського підприємництва, пише Hello!.

Незважаючи на те, що молодший син короля, принц Гаррі, зараз перебуває в Лондоні, повідомляється, що монарх не планує зустрічатися з ним. За традицією після Різдва він вирушив до Балморалу на зимові канікули.

Нагадаємо, принца Гаррі вчора зняли папараці в Лондоні, він виглядав радісним.