Підняла келих за гвардійців: принцеса Кейт випила пива на параді у Лондоні

Сьогодні вранці принцеса Уельська відвідала парад Ірландської гвардії на честь Дня Святого Патріка.
Кейт з'явилася на параді в пальті Alexander McQueen, одягла відповідний капелюх від Lock & Co, чорні рукавички та замшеві чоботи на підборах. Її вбрання було прикрашене золотою брошкою у вигляді конюшини.
На заході Кетрін підняла келих пива Гіннес, відсвяткувавши 125-ту річницю Ірландської гвардії. Принцеса відпила півпінти пива, доки старший гвардієць вимовляв тост. "Тричі ура полковнику полку", — сказав він перед бурхливими оплесками на честь принцеси Уельської, пише express.co.uk.
На лондонській базі Веллінгтон Кейт оглянула війська, а потім один з гвардійців вручив їй традиційні гілочки конюшини, які вона прикріпила під своєю брошкою.
Під час приватної церемонії вона також нагородила солдатів медалями "За вислугу років" та "За зразкову поведінку" на знак визнання їхньої відданості армії. Перш ніж вирушити на плац, Кейт розповіла солдатам та їхнім сім'ям, як їй не вистачало участі у церемонії за останні два роки.
Вона навіть подарувала талісманові полку, ірландському вовкодаву Турлоу Мору, символічну зелень і ласкаво нахилилася, щоб погладити собаку по голові.
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