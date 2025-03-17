Підняла келих за гвардійців: принцеса Кейт випила пива на параді у Лондоні

Кейт з'явилася на параді в пальті Alexander McQueen, одягла відповідний капелюх від Lock & Co, чорні рукавички та замшеві чоботи на підборах. Її вбрання було прикрашене золотою брошкою у вигляді конюшини.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

На заході Кетрін підняла келих пива Гіннес, відсвяткувавши 125-ту річницю Ірландської гвардії. Принцеса відпила півпінти пива, доки старший гвардієць вимовляв тост. "Тричі ура полковнику полку", — сказав він перед бурхливими оплесками на честь принцеси Уельської, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

На лондонській базі Веллінгтон Кейт оглянула війська, а потім один з гвардійців вручив їй традиційні гілочки конюшини, які вона прикріпила під своєю брошкою.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Під час приватної церемонії вона також нагородила солдатів медалями "За вислугу років" та "За зразкову поведінку" на знак визнання їхньої відданості армії. Перш ніж вирушити на плац, Кейт розповіла солдатам та їхнім сім'ям, як їй не вистачало участі у церемонії за останні два роки.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Вона навіть подарувала талісманові полку, ірландському вовкодаву Турлоу Мору, символічну зелень і ласкаво нахилилася, щоб погладити собаку по голові.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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