Піднялося пальто і мало не полетів капелюх: королева Камілла боролася зі стихією дорогою на службу

Король Чарльз III та королева Камілла прибули на щорічну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Королева сьогодні у синьо-чорному образі.

Служба проводиться щорічно на честь 56 країн та націй, що становлять Співдружність. 75-річна Камілла сьогодні була у синьому пальті та капелюсі прикрашеному пір'ям. Вона одягла чорні шкіряні рукавички, чорні колготи та чорні туфлі на підборах.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королівський образ доповнювала ідеальна зачіска, макіяж, брошка із сапфіром на пальті та чорний клатч у руках. Король був у сірому костюмі у смужку, білій сорочці та в краватці у тон костюма.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час заходу Чарльз виступив із промовою у День Співдружності з Великої кафедри Вестмінстерського абатства, в якій він згадав свою матір, королеву Єлизавету II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

"День Співдружності був приводом для особливої гордості моєї дорогої матері, покійної королеви — цінною можливістю згадати нашу сім'ю Співдружності, служінню якій вона присвятила своє довге і чудове життя. Змінивши Її Величність на посту глави Співдружності, я черпаю величезну силу з її прикладу, а також із усього, чого я навчився у видатних людей, яких зустрічав по всій Співдружності протягом стільки років", - сказав король.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Серед інших членів королівської родини були присутні на заході принц і принцеса Уельські, а також герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна з чоловіком віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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