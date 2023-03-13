Піднялося пальто і мало не полетів капелюх: королева Камілла боролася зі стихією дорогою на службу

Король Чарльз III та королева Камілла прибули на щорічну службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Королева сьогодні у синьо-чорному образі.
Служба проводиться щорічно на честь 56 країн та націй, що становлять Співдружність. 75-річна Камілла сьогодні була у синьому пальті та капелюсі прикрашеному пір'ям. Вона одягла чорні шкіряні рукавички, чорні колготи та чорні туфлі на підборах.
Королівський образ доповнювала ідеальна зачіска, макіяж, брошка із сапфіром на пальті та чорний клатч у руках. Король був у сірому костюмі у смужку, білій сорочці та в краватці у тон костюма.
Під час заходу Чарльз виступив із промовою у День Співдружності з Великої кафедри Вестмінстерського абатства, в якій він згадав свою матір, королеву Єлизавету II.
"День Співдружності був приводом для особливої гордості моєї дорогої матері, покійної королеви — цінною можливістю згадати нашу сім'ю Співдружності, служінню якій вона присвятила своє довге і чудове життя. Змінивши Її Величність на посту глави Співдружності, я черпаю величезну силу з її прикладу, а також із усього, чого я навчився у видатних людей, яких зустрічав по всій Співдружності протягом стільки років", - сказав король.
Серед інших членів королівської родини були присутні на заході принц і принцеса Уельські, а також герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна з чоловіком віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом.
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