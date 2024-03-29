Підписники Кім Кардашян обурені та вимагають, щоб вона перепросила принцесу Уельську

Американська бізнесвумен і зірка-реаліті невдало пожартувала про Кейт Міддлтон за кілька днів перед тим, як принцеса Уельська опублікувала своє сумне повідомлення про хворобу на рак.
У своєму Instagram Кім Кардашян опублікувала кілька світлин, де позує поряд зі своєю Tesla Cybertruck із підписом: "Йду шукати Кейт". Тепер підписники у коментарях до цього посту вимагають у Кім вибачень перед принцесою.
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"Я вважаю, що вибачення потрібні!".
"Ніколи не повертайтеся до Великої Британії".
"Не могли б ви натомість вибачитися??".
"З повагою, ніколи більше не приїжджайте до Великої Британії".
Такі коментарі пишуть їй фоловери. У той час як інші знаменитості, як, наприклад, Блейк Лайвлі, яка теж жартувала з Кейт, перепросили, Кім, схоже, не бере цього до уваги.
Принцеса Уельська минулої п'ятниці опублікувала відео, в якому відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.
Наступного дня Кейт із чоловіком Вільямом та дітьми вирушили до їхнього заміського маєтку Анмер-гол.
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