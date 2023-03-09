Підполковниця у відставці і другий шлюб: що відомо про нову першу леді Чехії

У Владиславській залі Празького Граду відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Чехії Петра Павела. Поряд із ним була його дружина Єва Павлова.

Цього дня перша леді продемонструвала одразу два аутфіти. Спочатку Єва з'явилася у червоному пальті, під яким на ній була твідова сукня міді блакитного кольору з квітковою брошкою, і темно-синіх туфлях на стійких підборах. У руці вона тримала клатч із бісеру.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Потім Павлова постала в елегантному фіолетовому вбранні, яке складалося з жакету з баскою та поясом і спідниці-олівця. Жакет вона прикрасила брошкою цікавої форми.

Єва Павлова / Фото: Getty Images

Гарне об'ємне укладання, ніжний макіяж із акцентом на рожевій помаді і лаконічні сережки-квіти завершили лук дружини президента.

Єва Павлова / Фото: Getty Images

Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat. Nebude to lehké, ale zvládneme to. Děkujeme za vaši podporu. pic.twitter.com/7lyoWgzxu6 — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 9, 2023

Що ж відомо про нову господиню Празького Граду?

Єві Павловій 58 років. Вона є кадровою військовою - підполковницею у відставці. Єва не планувала будувати військову кар'єру, адже мріяла бути вихователькою у дитячому садку, але не склала необхідний для цієї роботи іспит зі співу.

Вона закінчила гімназію, де займалася стрільбою. Єва навчалася у жіночому військовому училищі у словацькому місті Кошице, а потім закінчила Військово-політичну академію імені Клемент Готвальда у Братиславі.

До 1989 року Єва була членкинею компартії Чехословаччини. Згодом цю сторінку свого життя вона назве помилкою.

Із Петром вона познайомилася під час служби на військовій базі в місті Простейові у 1985 році. Вони жили в одному гарнізонному гуртожитку. Але на той час і Єва, і Петр були одружені. А через кілька років обоє розлучилися і тільки після цього у них зав'язалися стосунки.

Одружилися вони у 2004 році. Пара скромно зареєструвала стосунки у мерії моравського міста Оломоуц.

Tato fotka vznikla v létě v úžasném původním více než stoletém secesním ateliéru Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Do rodinného alba, ale o jednu se rád podělím.



20. 8. Český Krumlov #pravdaznovuzvitezi pic.twitter.com/xSgmbYuHJ2 — Petr Pavel (@general_pavel) January 27, 2023

Петр має двох синів від першого шлюбу: Яна (1990) і Петра (1993). А у Єви від попереднього шлюбу є донька Єва (1992). Подружжя немає спільних дітей, а на двох вони мають уже четверо онуків.

Після Оксамитової революції у 1989 році Павлова працювала у Генеральному штабі, де займалася комунікацією з іноземними військовими та авіаційними аташе, які працювали у Чеській Республіці.

Після своєї відставки Єва супроводжувала чоловіка під час його роботи за кордоном, зокрема, коли у 2015-2018 роках генерал Павел очолював Військовий комітет НАТО у Брюсселі.

Potřebujeme zkušeného a klidného lídra, který nešíří chaos, ale ví, co má dělat, využije svých zkušeností a kontaktů a pomůže řešit to, co nás pálí. pic.twitter.com/IoKAmR2VWv — Petr Pavel (@general_pavel) January 11, 2023

Як перша леді, Павлова має намір займатися соціальними проблемами: піклування про людей похилого віку, боротьба з дискримінацією жінок, запобігання розлучень.

До речі, Єва займалася питаннями розлучення, коли працювала асистенткою у медіаційному центрі Manofi.

Вона також має досвід у комунальній політиці, оскільки із 2022 року є незалежною депутаткою ради селища Чорноучек (там подружжя має будинок).

У вільний час перша леді любить фотографувати, кататися на лижах і велосипеді.

Ve dvou se to lépe šlape! Víte, s Evou v zádech je to vždycky jízda a nejinak tomu bylo v prezidentské kampani. Naše „Tour de Hrad“ už ale pomalu spěje do cílové rovinky. Přijďte mě podpořit v závěrečném spurtu!



14. 10. Vysočina/Pardubice #pravdaznovuzvitezi pic.twitter.com/k2hO4O8HLe — Petr Pavel (@general_pavel) January 27, 2023

Що стосується модних вподобань Єви, то вона надає перевагу класичному стилю стриманих світлих відтінків. Павлова обожнює образи від чеської дизайнерки Штепанки Півцової.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Єва Павлова / Фото: Associated Press

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