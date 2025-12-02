- Дата публікації
Суспільство
- Суспільство
Підписувала листівки і збирала святкові набори: Меланія Трамп взяла участь у заході Червоного хреста
Перша леді США з’явилася на благодійному заході.
Перша леді Меланія Трамп зустрілася з сім’ями військовослужбовців на Об’єднаній базі Ендрюс і долучилася до ініціативи Червоного Хреста зі створення святкових наборів для військовослужбовців на честь початку різдвяного сезону.
Вона одягла того дня коричневі джинси, замшеві чоботи і коричневу теплу водолазку, поверх якої одягнула сіру фланелеву сорочку на ґудзиках.
Волосся перша леді вклала в улюблену зачіску з легкими хвилями, а на її обличчі був гарний макіяж.
Під час заходу Меланія Трамп виступила з промовою і також підписала листівки та допомагала пакувати подарункові посилки.
«З Різдвом і Новим роком! Дякую за вашу службу, наша країна пишається вами! З найкращими побажаннями, Меланія Трамп», — свідчила одна із записок.
Ця поява першої леді США на публіці відбулася після того, як вона презентувала декорації, якими прикрасила Білий дім цього року.