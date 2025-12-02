ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Підписувала листівки і збирала святкові набори: Меланія Трамп взяла участь у заході Червоного хреста

Перша леді США з’явилася на благодійному заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді Меланія Трамп зустрілася з сім’ями військовослужбовців на Об’єднаній базі Ендрюс і долучилася до ініціативи Червоного Хреста зі створення святкових наборів для військовослужбовців на честь початку різдвяного сезону.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Вона одягла того дня коричневі джинси, замшеві чоботи і коричневу теплу водолазку, поверх якої одягнула сіру фланелеву сорочку на ґудзиках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Волосся перша леді вклала в улюблену зачіску з легкими хвилями, а на її обличчі був гарний макіяж.

Під час заходу Меланія Трамп виступила з промовою і також підписала листівки та допомагала пакувати подарункові посилки.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

«З Різдвом і Новим роком! Дякую за вашу службу, наша країна пишається вами! З найкращими побажаннями, Меланія Трамп», — свідчила одна із записок.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Ця поява першої леді США на публіці відбулася після того, як вона презентувала декорації, якими прикрасила Білий дім цього року.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie