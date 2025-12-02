Підписувала листівки і збирала святкові набори: Меланія Трамп взяла участь у заході Червоного хреста

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді Меланія Трамп зустрілася з сім’ями військовослужбовців на Об’єднаній базі Ендрюс і долучилася до ініціативи Червоного Хреста зі створення святкових наборів для військовослужбовців на честь початку різдвяного сезону.

Вона одягла того дня коричневі джинси, замшеві чоботи і коричневу теплу водолазку, поверх якої одягнула сіру фланелеву сорочку на ґудзиках.

Волосся перша леді вклала в улюблену зачіску з легкими хвилями, а на її обличчі був гарний макіяж.

Під час заходу Меланія Трамп виступила з промовою і також підписала листівки та допомагала пакувати подарункові посилки.

«З Різдвом і Новим роком! Дякую за вашу службу, наша країна пишається вами! З найкращими побажаннями, Меланія Трамп», — свідчила одна із записок.

Ця поява першої леді США на публіці відбулася після того, як вона презентувала декорації, якими прикрасила Білий дім цього року.