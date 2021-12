Підсумки 2021: найгучніші скандали року у британській королівській родині

Цього року у британській королівській родині сталося чимало скандалів. Згадуємо найгучніші.

Інтерв'ю Меган та Гаррі Опрі Вінфрі

Меган та Гаррі / Getty Images

Практично на початку року принц Гаррі та Меган Маркл вирішили дати інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі та розповісти всю правду про їхнє життя в британській королівській родині. І розповіли вони чимало, про те, що Меган ледь не звела рахунки з життям і була на межі суїциду, про те, що хтось із старших членів королівської сім'ї цікавився, яким буде колір шкіри їхнього первістка Арчі (передбачається, що це був принц Чарльз), а Гаррі взагалі назвав своє життя в королівській родині "пасткою".

Все це відбувалося саме в той період, коли принц Філіп перебував у лікарні і пішов із життя через місяць після цього скандального інтерв'ю. Кажуть, Філіп бачив інтерв'ю, а у ЗМІ з'явилася інформація, що герцог Единбурзький був приголомшений тим, що почув від онука та його дружини.

Сексуальні домагання принца Ендрю

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Getty Images

Влітку знову наробив галасу скандал, пов'язаний з дружбою принца Ендрю (середнього сина королеви Єлизавети II) з педофілом Джеффрі Епштейном. У серпні одна з жертв сексуального насильства — американка Вірджинія Джуфре — подала на герцога Йоркського судовий позов і звинуватила принца Ендрю в тому, що він тричі сексуально поглумився над нею, коли вона була молодша за 18 років. Жінка стверджувала, що її тричі змушували займатися сексом із принцом Ендрю за наказом Епштейна, який, нагадаємо, 2019 року вчинив суїцид, перебуваючи у тюремній камері. Весь цей час адвокати герцога Йоркського шукають спосіб виграти судовий розгляд. Судовий процес відбудеться в період з вересня по грудень 2022 року, а поки що принц Ендрю продовжує стверджувати, що він не винний і склавши з себе королівські повноваження 2019 року перебуває у Віндзорі, де мешкає поряд з матір'ю королевою Єлизаветою II, намагаючись якнайменше потрапляти на очі репортерам.

Принц Чарльз і скандал із його фондом

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз — майбутній король, а значить йому вже точно не годиться потрапляти в будь-які скандальні історії. Проте цього року і з ним трапилася неприємність, а якщо точніше, то з його благодійним фондом. Відомо, що якийсь підприємець із Саудівської Аравії Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз отримав орден Британської імперії імовірно в обмін на пожертвування в один із благодійних фондів принца Уельського у розмірі 1,5 млн. фунтів стерлінгів. Чарльз стверджує, що нічого не знав про внесок, а одну з ключових ролей у цій угоді зіграв старший камердинер принца Майкл Фосетт. В результаті Майкл був звільнений, а слідству ще доведеться розібратися чи справді ця ситуація мала місце бути і чи винний у цьому сам спадкоємець трону?

Чоловік принцеси Євгенії та оголені моделі

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Getty Images

Джек Бруксбенк, як представник бренду текіли Casamigos відвідав влітку захід в Італії. Джек прилітав на Капрі з діловим візитом. Як посол бренду Casamigos Бруксбенк був присутній на благодійній галавечері UNICEF, а потім був заскочений під час відпочинку на старовинній яхті в компанії своїх друзів і моделей Марії Буччелоті, Еріки Пелосіні та Рейчел Заліс. Одна з дівчат — Еріка Пелосіні, відпочивала на яхті без купального ліфа і поставила свого друга Джека в дуже незручну ситуацію. Скандальні знімки облетіли всі ЗМІ, на Бруксбенка обрушився шквал критики, адже поки що він розважався на яхті його дружина принцеса Євгенія перебувала вдома з п'ятимісячним сином. За тиждень ситуацію прокоментувала одна з подруг Джека Еріка Пелосіні. Дівчина заявила, що жалкує про те, що трапилося, і не хотіла поставити чоловіка принцеси Євгенії в таке незручне становище. У розмові з MailOnline пані Пелсоні сказала, що шкодує, що зняла ліф від купальника під час плавання на яхті. А ось на захист зятя стала його теща Сара Йоркська, мама принцеси Євгенії, заявивши, що Джек найпорядніша людина з тих, кого вона знає. "Він просто супергерой з моєї книжки, і він чудовий батько, приголомшливий чоловік, і він ніколи не буває поза домом, йому завжди подобається бути із сім'єю. Він працює послом у Casamigos, і він робив свою роботу, і тому, я думаю, що дуже важливо, щоб ми прояснили це заради Джека". Пощастило Бруксбенку з тещею, чи не так?

Королева Єлизавета II проти BBC

Королева Єлизавета II / Associated Press

У листопаді публіка побачила документальний фільм журналіста та телеведучого Амола Раджана The Princes and the Press ("Принци і преса"), який показав глядачам жорстокі інформаційні війни між братами — принцом Вільямом та принцом Гаррі. Фільм показали на ВВС 2, а британська королівська родина не бачила його до виходу в ефір. А пізніше була випущена заява палацу:

"Вільна, відповідальна та відкрита преса має найважливіше значення для здорової демократії. Проте часто перебільшені та необґрунтовані твердження з неназваних джерел видаються як факти, і викликають розчарування, коли будь-хто, включаючи BBC, довіряє їм", — йшлося у спільній заяві Букінгемського палацу та Кларенс-хаус.

У компанії BBC відповіли, що згідно з правилами корпорації ознайомитися з матеріалами, що готуються до виходу, можуть лише безпосередні учасники знімань, а оскільки мова у фільмі ведеться від імені представників ЗМІ, правила не були порушені. Королівська сім'я образилася і не передала права на трансляцію першого різдвяного концерту, організованого у Вестмінстерському абатстві герцогинею Кембріджською, BBC, а надала їх каналу ITV. А Букінгемський палац (читайте королева Єлизавета II) пригрозив бойкотувати майбутні проєкти BBC і не співпрацювати у форматі, в якому вони співпрацювали раніше.

