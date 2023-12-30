Підсумки 2023 року: принц та принцеса Уельські поділилися зворушливим відео

Кейт і Вільям Уельські показали королівським шанувальникам, яким був їхній рік у фотографіях, а також подякували всім.

У ролику, створеному з фотографій 2023 року, зображено безліч особливих моментів всієї родини.

"Дякую всім, хто був частиною нашого року", — йдеться в підписі під відео.

В останні дні 2023 року принц і принцеса Уельські постаралися справити незабутнє враження на своїх шанувальників. Пара опублікувала у соцмережах чудові фотографії, зроблені за останні 12 місяців. На одному кадрі з кліпу Вільям із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї на неопублікованій фотографії зі знімань до Дня батька. Інші знімки в ролику показують широкий спектр подій та візитів, наприклад, вся родина у своїх офіційних регаліях на коронації короля Чарльза, принц Вільям та принцеса Кейт, які відвідують церемонію вручення премії BAFTA.

Нагадаємо, зараз сім'я проводить час у своєму будинку в Норфолку, де завжди зупиняється на зимові канікули.

Принц і принцеса Уельські на службі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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