Підсумки року: 5 найкрасивіших вечірніх суконь принцеси Кейт

Вона — одна з наймиліших і найчарівніших представниць королівської британської родини, а також власниця чудового смаку.

Дружина принца Вільяма – британська принцеса Уельська Кетрін — цього року нас часто зачаровувала своїми приголомшливими та елегантними костюмами, капелюшками та прикрасами, серед яких і часто зустрічалися коштовності принцеси Діани. Але ми наприкінці цього року пропонуємо згадати її вечірні образи – гарні сукні та тіари.

Ніжна сукня з високими рукавичками

На церемонії вручення премії BAFTA Film Awards, яка відбулася у Королівській фестивальній залі 19 лютого 2023 року, Кейт прийшла у переробленій сукні від свого улюбленого бренду Alexander McQueen. Вбрання вона доповнила довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo, золотими туфлями Aquazzura. Вечірній образ Її Високості завершували сережки від бренду Zara.

Раніше сукню вона вже одягала, але цього разу її трохи змінили – додали прикрасу на плечі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Сукня-кейп благородного відтінку

Синій колір часто асоціюється з королівською сім'єю, адже жінки цього клану одягають такі відтінки на світські заходи. Не стала винятком і Кетрін, коли з'явилася у сукні-кейпі від Safiyaa із прикрашеним кристалами коміром у Королівському Альберт-голі 30 листопада 2023 року. Вбрання також було прикрашене розрізами на рукавах до підлоги, що створювало ефект накидки.

Кейт завершила образ перлинними сережками Jcrew та браслетом, блискучим клатчем Jenny Packham і туфлями на підборах Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Гламурна сукня з камінням

Принцеса Уельська часто повторює своє вбрання. Цю гламурна рожева сукня, усипану лелітками та камінням від Jenny Packham, вона вже носила раніше. Вбрання Кейт доповнила клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi та тіарою "Вузлики кохання", а також сережками-люстрами Greville Chandelier.

Це вбрання вона одягла для відвідування щорічного прийому, організованого для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці в Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Біла сукня із золотою вишивкою

На державному банкеті в Букінгемському палаці, організованому на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі, Кейт викликала фурор білою новою сукнею від дизайнерки Jenny Packham. Сукня мала рукави-кейпи і золоту квіткову вишивку. Вбрання вона доповнила тіарою Strathmore Rose, яка належала матері королеви Єлизавети II – Єлизаветі Боуз-Лайон.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Сукня для "Євробачення"

Не можна не згадати ще один приголомшливий образ Кетрін — блакитну сукню, в якій вона з'явилася під час "Євробачення-2023". Це був знову образ від Jenny Packham – плісована сукня на одне плече.

Уельська на фортепіано зворушливо зіграла мелодію Джо Прайса та Коджо Семюеля у Багряній вітальні Віндзорського замку, а також переможний трек Kalsuh Orchestra.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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