Підтримала Україну: міністерка закордонних справ Канади з'явилася на зустрічі G20 у синьо-жовтому вбранні

Мелані Жолі в образі у кольорах українського прапора приїхала на острів Балі.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула на зустріч міністрів закордонних справ G20 у Нуса-Дуа на індонезійському курортному острові Балі.
Пані Жолі з'явилася там у кольорах українського прапора: синьому штанному костюмі і жовтому топі. Політикиня, мабуть, таким чином вирішила продемонструвати свою підтримку Україні.
Аутфіт міністерка доповнила чорними туфлями на стійких підборах, укладанням з локонами і максимально природнім макіяжем.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт одягла костюм американського бренду Grayscale у кольорах українського прапора. Вбрання було красивого синього відтінку мало яскраво-жовту широку смужку.
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