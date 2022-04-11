Підтримала Україну: німецька співачка виконала суперхіт "Ой у лузі червона калина" чотирма мовами

Марлейн Маас заявила, що таким чином хоче, щоб якнайбільше людей почули композицію та зрозуміли її зміст.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до лав теріторіальної оборони, виконав пісню "Ой у лузі червона калина" на Софіївській площі в Києві. З того часу цей суперхіт вже переспівало багато людей.

Співачка з німецького Ахена Марлейн Маас виконала гімн січових Стрільців чотирма мовами — українською, німецькою, англійською та французькою і заявила, що її так глибоко торкнула ця композиція, що вона вирішила її перекласти іншими мовами для того, щоб більше людей могли почути її і зрозуміти її зміст.

"Ой у лузі червона калина" – українська народна пісня авторського походження, марш українських січових стрільців.

Нагадаємо, британський рокгурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise. У композиції звучить вокал Андрія Хливнюка, де соліст гурту "Бумбокс" на Софіївській площі співає "Ой, у лузі червона калина". Учасники Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.

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