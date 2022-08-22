Підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії: жінки з усього світу публікують відео, на яких вони п'ють, танцюють та співають

Жінки запустили флешмобом на підтримку 36-річного голови фінського уряду, яку розкритикували через відео із приватної вечірки, де вона веселилася.

Жінки з усього світу підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії Санну Марін, яку розкритикували через відео із приватної вечірки, на яких вона з друзями веселилася, пила алкоголь, співала та танцювала. Вони запустили флешмоб у соцмережі.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Мешканки Фінляндії, Данії, Канади, Нідерландів, Великої Британії та інших країн знімають відео, на яких вони п'ють, танцюють, співають і дуріють так само, як робить це Марін на скандальних відео. Ролики публікують із хештегом #solidaritywithsanna (#СолідарністьЗСанною).

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland є постачання відеозаписів тих, що беруть участь, коли котяться Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

У флешмобі на підтримку голови фінського уряду взяли участь також політики з Німеччини та Австрії.

"З'явилося чергове відео з вечірки Санни Марін. Ось вам моє, поки ніхто не злив. У нас із Вілмою було лише пиво та шнапс", — написав депутат німецького бундестагу Стефан Зайдлер.

Zweites Party-Video mit #sannamarin aufgetaucht. Bevor es jemand #leaked, her kommt meins. Wilma und ich hatten nur Bier und Korn. Und um es mit den Worten von @fettesbrot ganz klar zu sagen. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/xO0WMG4rbZ — Stefan Seidler (@stefan_seidler) August 21, 2022

"Я у всій красі: пряникове серце, корона, що світиться, співаю невпопад", — написала парламентарка з Австрії Генріке Брандштеттер.

Mondseer Seefest im Sommer 2022 mit allen Zutaten: Lebkuchenherz, fragwürdiges Blinke-Krönchen, nicht sehr musikalisches Gegröle … #solidaritywithsanna pic.twitter.com/TkaStl3stl — Henrike Brandstötter (@brand_rede) August 20, 2022

Нагадаємо, поведінку Марін на приватній вечірці назвали недоречною, як для політичної лідерки, особливо у нинішній ситуації напруження у всьому світі.

А фінський депутат Мікко Кярня навіть закликав прем’єр-міністерку пройти добровільний тест на наркотики.

На це Санна відповіла, що не вживала наркотиків і без проблем може пройти тест, бо їй нема чого приховувати.

"Я не вживала жодних наркотиків, тому пройти тест на наркотики для мене не проблема. Я не вживала нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася та не робила нічого протизаконного", — заявила Марін журналістам.

Політикиня додала, що трохи пила легкий алкогольний напій. І вона не бачила, щоб хтось біля неї вживав заборонені речовини. Крім того, Санна зазначила, що не очікувала, що відео із приватної вечірки може потрапити до Мережі.

До речі, раніше прем'єр-міністерка уже потрапляла у скандали. Вона після контакту з людиною, зараженою коронавірусом, пішла до нічного клубу. За це її розкритикували. Санна пояснила свій вчинок тим, що перед вечіркою забула вдома свій службовий телефон і не знала, що заразилася коронавірусом.

Марін є однією із наймолодших світових лідерок і наймолодшою прем'єр-міністркою у Фінляндії. Вона обійняла посаду прем'єр-міністерки 2019 року, коли їй було 34 роки.

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