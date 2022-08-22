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Підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії: жінки з усього світу публікують відео, на яких вони п'ють, танцюють та співають

Підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії: жінки з усього світу публікують відео, на яких вони п'ють, танцюють та співають

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Підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії: жінки з усього світу публікують відео, на яких вони п'ють, танцюють та співають

Жінки запустили флешмобом на підтримку 36-річного голови фінського уряду, яку розкритикували через відео із приватної вечірки, де вона веселилася.

Жінки з усього світу підтримали прем'єр-міністерку Фінляндії Санну Марін, яку розкритикували через відео із приватної вечірки, на яких вона з друзями веселилася, пила алкоголь, співала та танцювала. Вони запустили флешмоб у соцмережі.

Санна Марін / © Associated Press
Санна Марін / Фото: Associated Press

Мешканки Фінляндії, Данії, Канади, Нідерландів, Великої Британії та інших країн знімають відео, на яких вони п'ють, танцюють, співають і дуріють так само, як робить це Марін на скандальних відео. Ролики публікують із хештегом #solidaritywithsanna (#СолідарністьЗСанною).

У флешмобі на підтримку голови фінського уряду взяли участь також політики з Німеччини та Австрії.

"З'явилося чергове відео з вечірки Санни Марін. Ось вам моє, поки ніхто не злив. У нас із Вілмою було лише пиво та шнапс", — написав депутат німецького бундестагу Стефан Зайдлер.

"Я у всій красі: пряникове серце, корона, що світиться, співаю невпопад", — написала парламентарка з Австрії Генріке Брандштеттер.

Нагадаємо, поведінку Марін на приватній вечірці назвали недоречною, як для політичної лідерки, особливо у нинішній ситуації напруження у всьому світі.

А фінський депутат Мікко Кярня навіть закликав прем’єр-міністерку пройти добровільний тест на наркотики.

На це Санна відповіла, що не вживала наркотиків і без проблем може пройти тест, бо їй нема чого приховувати.

"Я не вживала жодних наркотиків, тому пройти тест на наркотики для мене не проблема. Я не вживала нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася та не робила нічого протизаконного", — заявила Марін журналістам.

Політикиня додала, що трохи пила легкий алкогольний напій. І вона не бачила, щоб хтось біля неї вживав заборонені речовини. Крім того, Санна зазначила, що не очікувала, що відео із приватної вечірки може потрапити до Мережі.

До речі, раніше прем'єр-міністерка уже потрапляла у скандали. Вона після контакту з людиною, зараженою коронавірусом, пішла до нічного клубу. За це її розкритикували. Санна пояснила свій вчинок тим, що перед вечіркою забула вдома свій службовий телефон і не знала, що заразилася коронавірусом.

Марін є однією із наймолодших світових лідерок і наймолодшою прем'єр-міністркою у Фінляндії. Вона обійняла посаду прем'єр-міністерки 2019 року, коли їй було 34 роки.

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