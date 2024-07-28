Підтримали спортсменів: принцеси Леонор та Софія вболівали за іспанську збірну на Олімпіаді

Іспанські принцеси Леонор та її молодша сестра Софія теж приїхали на Олімпійські ігри до Парижа.

Доньки короля Філіпа VI та королеви Летиції прибули до Франції, щоб надати повну підтримку олімпійській збірній Іспанії. Дівчата вже побували на тенісному матчі та привітали Карлоса Алькараса (переможця Вімблдона 2024) та Рафаеля Надаля з перемогою у грі з аргентинською парою у тенісному парному матчі першого туру Олімпійських ігор.

У Instagram іспанської королівської родини поділилися знімками принцес та спортсменів.

Принцеса Леонор була у червоній футболці Joma Sport та білих джинсах, а її сестра Софія одягла білу футболку Joma Sport та блакитні джинси. Сестри усміхалися і мило позували у компанії іспанських спортсменів.

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Королева Летиція на Олімпіаді також викликала фурор. Вона з'явилася на заході перед церемонією відкриття у кутюрній сукні від Dior.

Також у Instagram монаршого подружжя поділилися більш особистими знімками та селфі з Парижа.

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