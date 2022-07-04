Підтримали Україну: британський стрибун у воду Том Дейлі та його чоловік продемонстрували на Вімблдоні підтримку нашій країні

Навіть на турнірі Вімблдону панує атмосфера підтримки України.
Британський стрибун у воду та олімпійський чемпіон Том Дейлі його чоловік Дастін Ленс Блек подбали про те, щоб привернути увагу гостей Вімблдонського турніру. Вони з'явилися у Королівській ложі у яскравих костюмах у кольорах українського прапора.
Дастін одягнув блакитний костюм, білу сорочку та синю краватку з принтом, а Том вибрав жовтий костюм, який він одягнув із білою сорочкою та біло-рожевою краваткою. На плечі в нього була коричнева сумка на довгому ремінці. Обидва чоловіки були у сонцезахисних окулярах.
Том Дейлі не вперше публічно демонструє підтримку України у своїх образах. Раніше разом із чоловіком вони відвідували показ мод Moschino під час Тижня чоловічої моди в Мілані, де також з'явилися в аутфітах у жовтих та синіх кольорах.
А на церемонії вручення телевізійних премій Британської академії Virgin Media у Королівській фестивальній залі 8 травня у Лондоні, спортсмен з'явився у білому костюмі із синьо-жовтими малюнками.
Про Тома Дейлі ви могли чути під час Олімпійських ігор у Токіо. Тоді чемпіон із синхронних стрибків справив фурор на іграх своїм незвичайним хобі – в'язанням.
Читайте також: