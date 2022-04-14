Підтримка анексії Криму та кредити від Кремля: що відомо про Марін Ле Пен — кандидатку у президенти Франції

У Франції незабаром відбудеться другий тур виборів на пост президента країни. Головна конкурентка Макрона у цій політичній гонитві – прокремлівська політикиня.

Поки в Україні війна – у Франції розпал президентських виборів. Передвиборна кампанія припала цього року на 10 квітня – перший тур та на 24 квітня – другий тур. Лідерами за підсумками першого туру стали нинішній президент Франції Емманюель Макрон (27,84%) та Марін Ле Пен (23,15%). Оскільки ніхто з них не набрав понад 50% голосів виборців, обидва політики візьмуть участь у другому турі. У першому турі Макрон отримав підтримку на заході, південному заході та сході Франції, тоді як північ, північний схід, південь та південний схід голосували за Ле Пен.

Марін Ле Пен та Емманюель Макрон / Associated Press

Емманюель Макрон не робив масштабну передвиборну кампанію, а сконцентрувався на зовнішній політиці. Його команда малювала картинку стурбованого президента-миротворця, який не витрачає час на агітацію, а намагається зупинити війну в Європі. Водночас Марін Ле Пен об'їздила всю країну та провела активну передвиборчу кампанію. У результаті французьке суспільство розкололося – у кандидатів дуже маленький розрив у голосах.

Але окрім французів, вибори у Франції цікавлять і українців, адже від того, хто переможе у цій гонитві, може залежати майбутнє єдності НАТО, Європейського союзу та санкцій, введених проти Росії. Якщо у виборах переможе Ле Пен, швидше за все, про підтримку Франції нашій країні пройдеться забути, оскільки політикиня є затятою путіністкою та лідеркою ультраправої партії "Національне об'єднання". Ця політсила належить до євроскетиків, які виступають за скасування Євросоюзу як наднаціонального європейського проєкту, а також критикує США за "панування" над Європою.

То хто ж ця Марін Ле Пен

Те, що Марін подалася до політики, не дивно. Вона є молодшою дочкою французького політика Жана-Марі Ле Пена – засновника політичної партії "Національне об'єднання". Все дитинство Марін було буквально пов'язане з політикою — багато часу вона проводила в кабінеті батька, спостерігала його передвиборними перегонами. Особливо вплинув на Марін та її майбутню роботу теракт — коли їй було вісім років, у їхньому будинку в Парижі вибухнула бомба.

Марін Ле Пен із батьком / Associated Press

Закінчивши школу, дівчина вступила до Університету Пантеон-Ассас, де отримала ступінь магістра права, а на наступний рік — додатковий ступінь магістра кримінального права. 1992 року вона отримала сертифікат юриста і до 1998 року працювала адвокаткою у Парижі, а потім приєдналася до партії батька, де обіймала посаду директорки з юридичних питань. 2003 року Марін обіймає посаду виконавчої віцепрезидентки "Національного фронту".

2004 року Марін успішно балотувалася до Європейського парламенту. У наступні роки її авторитет у партії "Національний фронт" виріс, і 2007 року вона вже керувала президентською кампанією свого батька Жана-Марі Ле Пена. Вона обіймала низку регіональних та муніципальних посад в уряді Нор-Па-де-Кале, а також довела "Національний фронт" до сильного показника на регіональних виборах 2009 року. Марін намагалася пом'якшити відвертий неофашистський та антисемітський імідж партії, закладений її батьком, що в результаті зіпсувало їхні стосунки. Батько Марін продовжував дозволяти собі публічні висловлювання у бік євреїв — говорячи про відомого єврейського співака Патріка Брюеля він заявив: "Ми випечемо цілу пачку таких наступного разу". Ця фраза була сприйнята як натяк знищення євреїв у нацистських концтаборах. Проте за багаторічну кар'єру правоекстремістського політика подібні формулювання були не рідкісними. 2015 року Жана-Марі Ле Пена виключили із партії, розслідування проводилося і щодо його дочки Марін.

Після поразки на президентських виборах 2017 року Марін перейменувала свою партію "Національний фронт" на "Національне об'єднання".

Марін Ле Пен / Associated Press

Марін Ле Пен

Хоча заведено вважати, що Марін після того, як вийшла з-під тіні батька, дистанціювалася від деяких найбільш радикальних поглядів його діяльності, все ж і сама продовжує шокувати світ своїми заявами та вчинками. Зокрема, політикиня підтримувала Дональда Трампа, а також виступала за Brexit. Політика її партії спрямована на антиімміграційну та антиєвропейську позицію. На виборах 2017 року вона обіцяла виборцям зупинити зловживання правом на притулок, обмежити іммігрантам доступ до державних послуг та заборонити носіння хіджабу у громадських місцях. Цього року Ле Пен заявила, що у разі її перемоги країна вийде із військового командування НАТО. А, за словами чинного президента Макрона, Марін спробує вийти також і з Європейського союзу, хоча вона це спростувала.

"Frexit — у жодному разі не наш проєкт", — заявила Ле Пен. Проте вона вважає за необхідне знизити рівень впливу ЄС на національну політику країн, тобто "віддати пріоритет національному праву над європейськими договорами", а про вихід Франції з ЄС, за її словами, не йшлося.

Марін Ле Пен / Associated Press

Відданість Росії

Не секрет ні для кого, що багато років партію Марін Ле Пен спонсорує Росія. 2014 року, якраз у розпал революції в Україні та анексії Криму, "Національний фронт" французького політика отримав кредити від російських банків на суму 11 мільйонів євро. 2017-го перед виборами у Франції Ле Пен навіть особисто зустрічалася з Путіним.

Марін Ле Пен та Володимир Путін / Associated Press

Фінансування здійснювалося в обмін на підтримку Ле Пен російської позиції щодо "українського питання", з російського боку ситуацією займався поспішник Путіна Олександр Бабаков. Спочатку політикиня намагалася спростовувати російське фінансування, але 2019 року здалася, заявивши — гроші, отримані від російського банку, жодним чином не впливають на її патріотичну позицію.

Водночас Марін виражала свою симпатію Кремлю, заявляючи, що на Україну в Європі не чекають, також вона виступала проти санкцій щодо Росії і відкрито протягом восьми останніх років підтримувала анексію Криму.

"Я абсолютно не вірю в незаконну анексію: був референдум, жителі Криму хотіли приєднатися до Росії. Я не бачу підстав ставити під сумнів цей референдум", — заявила вона в інтерв'ю французькій телекомпанії BFMTV та Radio Monte Carlo. Свої слова політикиня підтвердила зовсім нещодавно, водночас зауважила, що не лише вважає Крим російським, а й не шкодує про заборону на в'їзд до України (насправді в'їзд в Україну їй СБУ не забороняв).

"Я не заперечувала – там був референдум… Ні, я не жалкую (що говорила це – ред.). У Криму був референдум. Крим був українським 26 років (насправді від проголошення незалежної України – 23 роки, а також у складі УРСР, від 1954) року — ред.), решту часу він був російським. Жителі Криму захотіли знову приєднатися до Росії, от і все", — сказала вона.

Марін Ле Пен / Associated Press

Також Марін публічно підтримувала Володимира Путіна на псевдовиборах, коли він вкотре збирався стати президентом і відтоді нічого не змінилося – політикиня відкрито каже, що планує і надалі співпрацювати з Росією. Навіть попри те, що 24 лютого Російська Федерація розгорнула на території України повномасштабну війну, в ході якої почала обстрілювати пологові будинки, дитячі садки, школи, парки, ґвалтувати жінок та дітей, розстрілювати на вулиці старих людей, катувати чоловіків, палити та грабувати наші домівки, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен у політичному телешоу Elysée на телеканалі France 24, відповідаючи на запитання, чи бачить вона Путіна у майбутньому союзником Франції, відповіла ствердно. Також після завершення війни в Україні французька політикиня заявила, що НАТО та Росія повинні посилити співпрацю і вона, Марін Ле Пен, готова допомогти у цьому "стратегічному зближенні". А ось санкції щодо російського палива вона не підтримує.

"Єдине, чого я не хочу, то це санкцій щодо російської сировини, які матимуть важкі наслідки для французів та решти світу", — сказала Ле Пен у черговому інтерв'ю.

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