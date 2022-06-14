Підтримка прийшла, звідки не чекали: син Лукашенка та його однокласниця з'явилися на випускному у кольорах прапора України

Підтримка прийшла, звідки не чекали: син Лукашенка та його однокласниця з'явилися на випускному у кольорах прапора України

Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, 17-річний Микола, сконфузився на випускному у школі.

Під час спільного фото поряд із Колею стала його однокласниця у жовтій бальній сукні, а син президента був у яскраво-синьому костюмі і таким чином у випускників вийшов прапор України.

Микола Лукашенко на випускному / Фото: скриншот з відео

Фото та відео моментально розлетілися Мережею та викликали величезний резонанс, оскільки батько Миколи є близьким другом Путіна, соратником та агресивно налаштований щодо України. На випускний до сина він не прийшов, лише привітав дітей зі святом по відео, це при тому, що Колі вручили золоту медаль.

Микола Лукашенко на випускному / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Коля — одна із найзагадковіших частин життя білоруського диктатора, адже тривалий час про його існування ніхто не знав, а на публіці хлопчик почав з'являтися лише від 2008 року. Хто його мати невідомо, але існує теорія, що нею є Ірина Абельська – колишня особиста лікарка Лукашенка. З матір'ю хлопець нібито не спілкується, а живе лише з батьком.

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