Підтримка світової музичної спільноти: не платять роялті росіянам, проте допомагають українцям

Міжнародна музична спільнота підтримує українських авторів та популяризує їхню творчість у всьому світі.

У березні цього року рада директорів світової авторської спільноти CISAC створила благодійний фонд Creators for Ukraine для збору коштів на підтримку творців та біженців, які опинилися у скрутному фінансовому положенні через військову агресію Росії. Також за ініціативи товариства музичних авторів Artisjus було створено проєкт Songs For Ukraine.

Головна мета проєкту – популяризувати творчість українських виконавців через цифрові платформи, ефірне мовлення та інші сервіси, а також збільшити потік роялті до творчої спільноти України. Людей закликають ділитися своїми улюбленими українськими культурними відкриттями в соцмережах, використовуючи хештег #SongsForUkraine.

Музичні товариства з усього світу, окрім засудження агресії рф та призупинення виплат роялті російським ОКУ (організаціям колективного управління), направили фінансову допомогу у вищезгаданий благодійний фонд.

Зібрані кошти направляють до волонтерських організацій, які опікуються українськими біженцями за кордоном, на гуманітарну допомогу, яка надається Україні, іншу допомогу постраждалим, а також перераховуються на рахунок ГО "УААСП" (Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав) для виплати авторам.

Кошти з першого траншу у розмірі 2,7 млн. грн розподілили між 228 правовласниками. Так в першу чергу допомогу отримали люди похилого віку, жінки, особи, які перебувають в зоні активних бойових дій та захисники в ТрО.

Створили також вебсайт, який пропонує плейлисти з популярною українською музикою в різних жанрах, з яких мовники можуть вибрати треки. До них увійшли композиції таких відомих музикантів: "Скрябін", "ТНМК", Kalush, The Hardkiss, "Тартак", "Антитіла", "Друга Ріка», Latexfauna, Kazka, Go_A, Onuka, "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Один в каное", Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Alyosha та інших.

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