Підтримка України на Royal Ascot: гості кінних перегонів з'явилися у вінках в кольорах українського прапора

Підтримка України на Royal Ascot: гості кінних перегонів з'явилися у вінках в кольорах українського прапора

Вчора у Великій Британії стартували королівські кінні перегони. На іподромі в Аскоті з'явилися деякі члени королівської родини, а також гості, які продемонстрували у своїх образах підтримку Україні.

Гості королівських перегонів Royal Ascot Марія та Анастасія позували для фото у головних уборах з мотивами українського прапора.

Марія одягнена у синій штанний костюм, на плечі у дівчини сумка від Gucci, а на голові вінок із великими жовто-блакитними квітами та стрічками у кольорах прапора України.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Її подруга Анастасія одягнена у червону сукню з квітковою вишивкою та вінок із червоними квітами, колоссям та також синьо-жовтими стрічками.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Також перший день перегонів відвідали принц Чарльз та герцогиня Камілла, графиня Софі Вессекська та принцеса Беатріс разом із чоловіком Едоардо та двоюрідною сестрою Зорою Тіндалл.

Графиня Софі, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс та Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Очікують на Royal Ascot цього тижня і появу королеви Єлизавети II. Кінні перегони вона дуже любить і раніше завжди приїжджала, але тепер через проблеми з мобільністю візити Її Величності не анонсуються заздалегідь, оскільки можуть бути скасовані будь-якої миті за станом здоров'я королеви.

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