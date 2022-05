Підтримка України та відмова російській делегації: чого очікувати на Каннському кінофестивалі цьогоріч

28 січня 2021 року 74-й Каннський фестиваль знову переносить через пандемію / Фото: Associated Press

Це один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. Цьогоріч, аби висловити свою підтримку нашій країні, організатори включили до програми багато українського кіно.

75-й Каннський кінофестиваль традиційно стартує у вівторок і триватиме від 17 до 28 травня. Відкриється він картиною французького режисера Мішеля Азанавічуса, яку після початку повномасштабної війни в Україні перейменували на "Остаточний монтаж". Також важливим жестом підтримки нашої країни стала програма "Україна у фокусі".

Підтримка України

Під час головної європейської кіноподії року приділятиметься багато уваги і підтримки Україні, зокрема, щоб надати українським кінематографістам можливості для нетворкінгу та пошуку співфінансування.

Ключові ініціативи Goes to Cannes, Cannes Docs Showcase та Producers Network будуть сфокусовані на проєктах України. Також програма Producers Network, офіційним партнером якої став Український інститут, представить шістьох українських продюсерів: Дениса Іванова, Дар'ю Бассель, Наталію Лібет, Сашка Чубка, Ольгу Бесхмельниціну та Володимира Яценка. На Docs in Progress, представленому у співпраці Українського інституту з кінофестивалем Docudays UA, покажуть чотири документальні проєкти:

Company of Steel ("Залізна сотня") режисерки Юлії Гонтарук;

Lagoons. Battle for Paradise ("Лимани. Бій за рай") режисера Сергія Лисенка;

Listening to the World ("Слухаючи світ") режисерки Лізи Сміт;

Peace for Nina ("Мир для Ніни") режисерки Жанни Максименко-Довгич.

Також будуть показані повнометражні ігрові роботи:

Рок. Paper. Grenage ("Камінь. Ножиці. Граната") режисерки Ірини Цілик;

When We Were 15 ("Коли нам було 15") режисерки Анни Бурячкової;

Lapalissade ("Ля Палісада") режисера Філіпа Сотниченка;

Lucky Girl ("Я, Ніна") режисерки Марисі Нікітюк.

У рамках Goes To Cannes представлять проєкти:

The Editorial Office ("Редакція") режисера Романа Бондарчука;

The Glass House ("Дім за склом") режисера Тараса Дроня;

Do You Love Me? ("Ти мене любиш?") режисерки Тоні Ноябрьової;

Demons ("Демони") режисерки Наталки Ворожбит;

Chrysantemum Day ("Свято Хризантем") режисера Семена Мозгового.

Програма Cinéfondation:

Ja i moja gruba dupa – анімаційна робота режисерки Єлизавети Письмак, яка навчається у Польській національній школі кіно, телебачення та театру ім. Леона Шиллера в Лодзі.

Програма Un Certain Regard:

Butterfly Vision ("Бачення метелика") – дебютна картина режисера Максима Наконечного.

Журі кінофестивалю

Вперше в історії кінофестивалю у журі з'явиться режисерка з України. Ірина Цілик ("Земля блакитна, як апельсин") увійде до конкурсного журі секції "Золоте око", яке визначатиме найкращий документальний фільм. Переможець отримає грошову винагороду у розмірі 5 тисяч євро.

Відмова російській делегації

Цього року оргкомітет ухвалив рішення не приймати російську делегацію. У такий спосіб він вирішив підтримати нашу країну.

"Канський фестиваль підтримує народ України. Ми приєднуємося до тих, хто виступає проти цієї неприпустимої ситуації, і засуджуємо позицію Росії та її лідерів. Якщо війна не закінчується на умовах, які влаштовують український народ, то було вирішено, що ми не запрошуватимемо російську делегацію та тих, хто пов'язаний із урядом", – йдеться в офіційній заяві оргкомітету.

На згадку про режисера

У програмі кінофестивалю покажуть фільм "Маріуполіс-2". Автором цієї картини є литовський режисер Мантас Кведаравічюс, який загинув в Україні під час роботи над нею. Знімав він у Маріуполі, і після початку повномасштабного вторгнення повернувся до міста, щоб задокументувати військові злочини Росії. Режисер загинув 2 квітня від рук російських солдатів.

