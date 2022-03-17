Підтримує наших людей: королева Максима зустрілася з біженцями з України

Члени нідерландської королівської сім'ї не вперше зустрічаються з біженцями з України.

Вчора, Її Величність королева Максима відвідала місце в Амстердамі, де приймають біженців з України, де люди можуть відновитися, поїсти та поспати.

Королева Максима / Getty Images

У твітері королівської родини Нідерландів було також опубліковано фото королеви Максими, яка відвідала українських біженців. Максима особисто поспілкувалася з багатьма з них та продемонструвала підтримку.

Koningin Máxima bezoekt в Amsterdam een locatie waar vluchtelingen uit Oekraïne worden onvangen en kunnen bijkomen van hun reis naar Nederland. Vanuit deze ontvangstlocatie krijgen zij een plek aangeboden waar ze de komende tijd kunnen verblijven. https://t.co/Gs5dBxjusS pic.twitter.com/8JxaWce0Hz — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 16 березня 2022

Це не вперше Максима та її чоловік король Віллем-Олександр зустрічаються з українцями у Нідерландах. 10 березня король і королева відвідали тимчасовий центр для біженців у Харскампі, Нідерланди, куди приїхали, щоб поспілкуватися з тими, хто приїхав у країну втікаючи від війни.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима / Getty Images

З перших днів війни королівське подружжя висловило підтримку українцям та Україні, на яку напала Російська Федерація.

Королева Максима / Getty Images

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