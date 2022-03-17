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Підтримує наших людей: королева Максима зустрілася з біженцями з України

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Підтримує наших людей: королева Максима зустрілася з біженцями з України

Королева Максима / Getty Images

Члени нідерландської королівської сім'ї не вперше зустрічаються з біженцями з України.

Вчора, Її Величність королева Максима відвідала місце в Амстердамі, де приймають біженців з України, де люди можуть відновитися, поїсти та поспати.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images

У твітері королівської родини Нідерландів було також опубліковано фото королеви Максими, яка відвідала українських біженців. Максима особисто поспілкувалася з багатьма з них та продемонструвала підтримку.

Це не вперше Максима та її чоловік король Віллем-Олександр зустрічаються з українцями у Нідерландах. 10 березня король і королева відвідали тимчасовий центр для біженців у Харскампі, Нідерланди, куди приїхали, щоб поспілкуватися з тими, хто приїхав у країну втікаючи від війни.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images
Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images

З перших днів війни королівське подружжя висловило підтримку українцям та Україні, на яку напала Російська Федерація.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images

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