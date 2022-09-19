Підуть за труною: принцеса Уельська розповіла, як її діти переживають смерть своєї прабабусі

Принц і принцеса Уельські довго розмірковували про те, чи мають їх двоє старших дітей, принц Джордж (9 років) і принцеса Шарлотта (7 років) брати участь у похороні королеви Єлизавети II.

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Єлизавети II.

У церемонії братимуть участь усі діти та онуки королеви. Довгий час вирішувалося питання, чи братимуть участь у церемонії похорону правнуки королеви — діти Кейт та Вільяма принців Уельських.

Як повідомляє The Daily Mail після того, як у березні Джордж і Шарлотта відвідали поминки свого прадіда, Вільям і Кейт вирішили, що впораються з урочистістю такої події. Принц Джордж і принцеса Шарлотта з'являться сьогодні на похороні своєї прабабусі, вони пройдуть за її труною у Вестмінстерське абатство.

Луї, наймолодшому синові принців лише чотири роки, і він не приєднається до своєї родини на похороні.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

На прийомі, організованому для високопосадовців Співдружності, принцеса Уельська розповіла, що її чотирирічний син Луї щосили намагається зрозуміти смерть королеви, а 9-річний Джордж тепер розуміє, наскільки важливою була його прабабуся.

Чотирирічний Луї запитує, чи залишаться літні візити сім'ї до замку Балморал такими, якими він їх пам'ятає: "Як ви думаєте, ми все ще можемо грати в ці ігри, коли поїдемо до Балморалу".

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