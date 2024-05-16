Підвела погода: як із сукнею королеви Єлизавети II одного разу стався конфуз

З королевою Єлизаветою II теж іноді траплялися конфузні ситуації під час публічних заходів.

Цей знімок британської королеви був зроблений у червні 1986 року біля резиденції монархині — Букінгемського палацу.

Того дня Її Величність вручала спортсменам вступне послання до Ігор Співдружності на старті естафети, а самі Ігри відбувалися у липні в Единбурзі.

Королева була одягнена в рожеву сукню в білий принт, яка піднялася на вітрі вгору, але Єлизавета II миттєво зорієнтувалася і підхопила поділ сукні руками. До образу королева підібрала білі рукавички, білу сумку, капелюх з рожевим оздобленням і перлинне намисто.

Королева Єлизавета II, 1986 рік / Фото: Associated Press

Такі ситуації часто траплялися із королевою Єлизаветою II під час її багаторічного правління. Монархиня навіть вигадала лайфгак, її кравець пришивав спеціальні утяжувачі в подоли суконь королеви, щоб вони не здригалися догори з кожним поривом вітру.

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