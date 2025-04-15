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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
42
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Підвіска з ім’ям дочки: який вигляд має нова улюблена прикраса принцеси Раджви

Нещодавно принцеса Раджва та кронпринц Хусейн потішили новим сімейним виходом під час поїздки до Байхрейну, куди взяли із собою восьмимісячну доньку принцесу Іман.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва з дочкою Іман

Принцеса Раджва з дочкою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Фотографією в Instagram поділився Офіційний фотограф Його Королівської Високості кронпринца Хусейна. Принцеса Раджва продемонструвала цього дня ніжний образ у білій блузі з короткими рукавами та спідниці довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. На шиї Раджва також мала особливу прикрасу — золоту підвіску від бренду Bilarabiya Jewellery на якій було написано ім'я Іман.

Бренд поділився фото у себе в Instagram сторіз.

Принцеса Раджва з дочкою Іман, фото: instagram.com/bilarabiyajewellery

Принцеса Раджва з дочкою Іман, фото: instagram.com/bilarabiyajewellery

Іменні підвіски – не рідкість для королівських матусь. Їх носять багато хто від принцеси Уельської Кейт до Меган Маркл. Раніше ми зібрали добірку знаменитостей, які носять такі прикраси.

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