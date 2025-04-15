Підвіска з ім’ям дочки: який вигляд має нова улюблена прикраса принцеси Раджви

Принцеса Раджва з дочкою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

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Фотографією в Instagram поділився Офіційний фотограф Його Королівської Високості кронпринца Хусейна. Принцеса Раджва продемонструвала цього дня ніжний образ у білій блузі з короткими рукавами та спідниці довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. На шиї Раджва також мала особливу прикрасу — золоту підвіску від бренду Bilarabiya Jewellery на якій було написано ім'я Іман.

Бренд поділився фото у себе в Instagram сторіз.

Принцеса Раджва з дочкою Іман, фото: instagram.com/bilarabiyajewellery

Іменні підвіски – не рідкість для королівських матусь. Їх носять багато хто від принцеси Уельської Кейт до Меган Маркл. Раніше ми зібрали добірку знаменитостей, які носять такі прикраси.

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