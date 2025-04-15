- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Підвіска з ім’ям дочки: який вигляд має нова улюблена прикраса принцеси Раджви
Нещодавно принцеса Раджва та кронпринц Хусейн потішили новим сімейним виходом під час поїздки до Байхрейну, куди взяли із собою восьмимісячну доньку принцесу Іман.
Фотографією в Instagram поділився Офіційний фотограф Його Королівської Високості кронпринца Хусейна. Принцеса Раджва продемонструвала цього дня ніжний образ у білій блузі з короткими рукавами та спідниці довжини міді з великим квітковим принтом, її волосся було укладене легкими хвилями, а на руках вона тримала дочку Іман. На шиї Раджва також мала особливу прикрасу — золоту підвіску від бренду Bilarabiya Jewellery на якій було написано ім'я Іман.
Бренд поділився фото у себе в Instagram сторіз.
Іменні підвіски – не рідкість для королівських матусь. Їх носять багато хто від принцеси Уельської Кейт до Меган Маркл. Раніше ми зібрали добірку знаменитостей, які носять такі прикраси.