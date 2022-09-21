Підвіска з конем: онука королеви леді Луїза одягла прикрасу на згадку про бабусю

Кожен член британської королівської родини в день, коли Британія прощалася зі своєю монархинею, привніс у свій образ якусь важливу деталь на згадку про королеву Єлизавету II.

Онучка Її Величності – леді Луїза Віндзор – дочка графині Софі Весекської та принца Едварда – не стала винятком. Вона віддала шану своїй бабусі, одягнувши на її похорон прикрасу з конем.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо та леді Луїза / Фото: Associated Press

Коні були пристрастю королеви Єлизавети ІІ. І леді Луїза також їздить верхи і керує повозкою, як це робив принц Філіп, її дідусь.

Леді Луїза Віндзор носила підвіску, що відображає одну з її спільних пристрастей із бабусею королевою Єлизаветою на похороні монархині. Саме з цієї причини 18-річна дівчина одягла на прощання з Єлизаветою дві прикраси на шию, одна з яких була у формі кінської голови.

Леді Луїза / Фото: Getty Images

Також читайте Показала майстерність: Леді Луїза зробила ідеальний останній реверанс перед бабусею королевою Єлизаветою ІІ

Нагадаємо, на похороні принца Філіпа 2021 року Луїза носила брошку із зображенням кінської голови та батога, що теж було даниною поваги чоловіку королеви.

До речі, улюблений поні Єлизавети II теж проводжав її в понеділок в останню путь. Поні Емма стояв на території Віндзорського замку, спостерігаючи за процесією, коли труна королеви здійснювала свій останній путь до каплиці Святого Георгія.

Нагадаємо, детальніше про те, які прикраси на похорон монархині одягли інші члени сім'ї, ми розповідали ось тут.

Леді Луїза з братом Джеймсом / Фото: Getty Images

Читайте також: