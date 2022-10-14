Підвіска з лазуритом за 170 доларів: принцеса Уельська вийшла у світ з новою прикрасою

Учора принцеса Уельська з'явилася на публіці у вінтажному жакеті від Chanel та з новою підвіскою на шиї, яку ми на ній не бачили раніше. Ми вирішили розповісти докладніше про цю прикрасу.

На перший погляд, золота підвіска має досить дорогий вигляд. Це тонкий золотий ланцюжок із маленьким кулоном синього кольору. Прикраса принцеса Уельська, ймовірно, підбирала прикрасу під колір жакета, який одягла і свою заручальну каблучку із сапфіром.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це підвіска від бренду Astley Clarke, кулон під назвою Stilla, вартістю трохи більше 170 доларів. Кулон прикрашений каменем із лазуриту плаского огранювання з покриттям із 18-каратного жовтого золота.

Прикраса не дуже дорога, але гарна і чудово гармонує з вінтажним жакетом Кетрін та золотими сережками Spells of Love за 67 доларів.

Прикраса принцеси Уельської / Фото: astleyclarke.com

До речі, про твідовий двобортний жакет Кейт. Його створив дизайнер Chanel Карл Лагерфельд 1995 року. На подіумі його демонструвала модель Клаудія Шиффер. Для вчорашнього виходу принцеса підібрала до жакету чорні штани від Roland Mouret. Але чи вона сама, чи її стилісти трохи не вгадали з розміром, і штани мали занадто довгий вигляд.

Клаудія Шиффер на показі Chanel 1995 року в піджаку, як у принцеси Уельської / Фото: Getty Images

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