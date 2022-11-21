Підвів кравець: модний конфуз іспанської королеви Летиції

Королева Летиція продемонструвала оригінальний, але не бездоганний образ на важливому заході.

Учора, 20 листопада, члени королівської родини Іспанії були присутні на аудієнції з учасниками щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева Летиція з'явилася на заході у дуже ефектному образі.

Летиція одягла штанний костюм від Рertegaz, що складається з вкорочених штанів і жакету з пір'ям на рукавах. Образ вона доповнила прозорими слінгбеками від Manolo Blahnik та діамантовими сережками Chanel.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Королева дуже ефектно зібрала розкішне волосся в пучок, підкресливши довгу шию та точений профіль.

І тільки одна маленька деталь злегка зіпсувала загальне враження — штани Летиції були вкорочені не однаково, права штанина була на кілька сантиметрів довша за ліву, що, на жаль, було дуже помітно.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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