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Підвів манікюр: Зара Тіндалл з'явилася на публіці з облізлим лаком на нігтях

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Підвів манікюр: Зара Тіндалл з'явилася на публіці з облізлим лаком на нігтях

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Іноді через завантажений графік знаменитості та представники королівських сімей забувають освіжити манікюр.

Зара Тіндалл – дочка принцеси Анни та онука покійної королеви Єлизавети II. Також Зара спортсменка — вона брала участь в Олімпійських іграх 31 липня 2012 року, де стала володаркою срібної медалі, а ще має трьох дітей: Міа, Ліна та Лукас.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 4 серпня, Зара взяла участь у виїздці на фестивалі британського триборства Magic Millions, яке відбулося у Глостерширі.

Жінка була одягнена в спортивне жокейське екіпірування, яке сиділо на ній ідеально і мало дуже стильний вигляд. Але більше все ж таки привернув увагу блакитний манікюр Тіндалл, оскільки відріс і обліз на деяких нігтях.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Ймовірно, готуючись до змагань, вона просто не встигла його освіжити, оскільки зазвичай її манікюр та образи бездоганні.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше подібна ситуація трапилася з іншою королівською особою — герцогиня Софі з'явилася на публіці з відрослим манікюром.

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Дата публікації
Перегляди
257
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