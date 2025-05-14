Пікантна деталь на новому портреті короля Чарльза: що там побачили шанувальники

Чарльз і Камілла / © Associated Press

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Нещодавно у Національній галереї у Лондоні були представлені коронаційні портрети короля Чарльза та королеви Камілли. Портрети були написані двома різними художниками, особисто обраними королем та королевою. Портрет короля писав художник Пітер Кугфельд.

Відомо, що монарху та його дружині портрети сподобалися. Особливо хвалила роботи донька королеви — Лора Лопес, яка була присутня на презентації.

Королева Камілла і Лора Лопес / © Getty Images

А ось королівські шанувальники кажуть, що знайшли пікантну деталь на портреті Чарльза.

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«Це що, бюстгальтер, накинутий йому на плече?», — написав один із них у соцмережах, цитує його express.co.uk. «Я думав, у нього на плечі бюстгальтер?», — додав інший користувач.

Також деякі шанувальники написали, що вважають, що зображення королеви було більш реалістичним ніж зображення короля.

Портрет королеви Камілли / © Associated Press

«Чудові картини. На мою думку, картина королеви на вигляд майже як фотографія і говорить мені більше, ніж портрет короля», «Варіант королеви прекрасний, а ось короля не дуже, хм», «Приголомшливі портрети. Дуже різне виконання для кожного, але я думаю, що вони однаково прекрасні», пишуть шанувальники.

Портрет короля Чарльза III / © Associated Press

Чарльз та Камілла разом із художниками, які писали портрети, особисто були присутні на презентації у лондонській галереї.

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Чарльз і Каміла на тлі своїх портретів / © Associated Press