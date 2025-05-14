- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Пікантна деталь на новому портреті короля Чарльза: що там побачили шанувальники
Королівські шанувальники помітили одну дивну деталь на новому портреті короля Чарльза ІІІ.
Нещодавно у Національній галереї у Лондоні були представлені коронаційні портрети короля Чарльза та королеви Камілли. Портрети були написані двома різними художниками, особисто обраними королем та королевою. Портрет короля писав художник Пітер Кугфельд.
Відомо, що монарху та його дружині портрети сподобалися. Особливо хвалила роботи донька королеви — Лора Лопес, яка була присутня на презентації.
А ось королівські шанувальники кажуть, що знайшли пікантну деталь на портреті Чарльза.
«Це що, бюстгальтер, накинутий йому на плече?», — написав один із них у соцмережах, цитує його express.co.uk. «Я думав, у нього на плечі бюстгальтер?», — додав інший користувач.
Також деякі шанувальники написали, що вважають, що зображення королеви було більш реалістичним ніж зображення короля.
«Чудові картини. На мою думку, картина королеви на вигляд майже як фотографія і говорить мені більше, ніж портрет короля», «Варіант королеви прекрасний, а ось короля не дуже, хм», «Приголомшливі портрети. Дуже різне виконання для кожного, але я думаю, що вони однаково прекрасні», пишуть шанувальники.
Чарльз та Камілла разом із художниками, які писали портрети, особисто були присутні на презентації у лондонській галереї.