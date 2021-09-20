Пікантне декольте і стрункі ноги: сестри Спенсер в ефектних луках прийшли на вечірку

Британські аристократки, племінниці принцеси Діани, у схожих образах вийшли в світ.
У Лондоні минула вечірка Perfect Magazine і лондонського тижня моди NoMad, присвячена святу Perfect Issue One "Радість" та офіційному запуску NoMad London.
Івент відвідали сестри-красуні, племінниці принцеси Діани — леді Кітті, Амелія і Еліза Спенсери. Дівчата обрали для своїх виходів схожі образи total black, в яких мали ефектний вигляд.
Амелія була одягнена у смокінг і прямі штани, які доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся їй уклали в локони. У макіяжі акцент був зроблений на пишних віях. Вуха Амелія прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Кітті чорні прямі штани поєднала з екстравагантним жакетом-топом без рукавів, з сексуальним декольте і гострими лацканами. Укладання на один бік, ніжний макіяж і золоті сережки-квадрати завершили аутфіт красуні.
Еліза підкреслила струнку фігуру короткою сукнею-жакетом з атласними лацканами, доповнивши її босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала в пучок, а на обличчі, як і в сестер, був ніжний макіяж.
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