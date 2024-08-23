Пила його щодня: яким був улюблений напій королеви Єлизавети II

Британської королеви вже майже два роки немає з нами. Вона померла 8 вересня 2022 року. Єлизавета була дуже цікавою жінкою і королевою, про яку згадуватимуть ще багато років.

Були у Її Величності й улюблені звички та вподобання. Наприклад, практично до самої своєї смерті вона любила наприкінці дня випивати келих мартіні, а також вживала його під час подорожей.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нещодавно ми розповідали, що на аукціоні Hansons Auctioneers буде виставлена ціла серія особистих речей покійної королеви Єлизавети II, яку зібрала стюардеса Елізабет Еванс, яка була членом екіпажу літака монархині та її чоловіка, принца Філіпа, під час їхнього туру по Сінгапуру та Малайзії 1989 року. Саме вона відповідала під час польотів за те, щоб у королеви завжди був келих мартіні.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

За рік до смерті монархині довелося відмовитися від цієї звички і особливо від ритуалу випивати мартіні перед сном. Але відомо також, що коли Її Величність ще могла собі це дозволити, вона віддавала перевагу й іншим напоям, включно з джином і Дюбонне в обідню пору або солодким вином за вечерею.

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