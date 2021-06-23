Пили чай на балконі театру: королівський вихід Камілли і Чарльза

Принц Чарльз і його дружина Камілла здається повернулися до активного світського життя.

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська були сфотографовані під час чаювання на балконі Королівського театру в Лондоні, де перебувають з візитом.

Королівський театр Друрі — найстаріший театр в світі. Від 1812 року кожен британський монарх, що правив, відвідував вистави в цьому театрі. 2000 року Ендрю Ллойд Веббер купив театр, а 2019 року разом зі своєю дружиною Мадлен приступили до дворічного проєкту з повного відновлення Королівського театру. Вони прагнули створити простір, який зможуть відвідувати люди, які прийдуть туди незалежно від того, чи будуть дивитися спектакль чи ні.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

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73-річна Камілла цього разу одягла зелену сукню в гороховий принт з поясом на талії і бежеві шкіряні туфлі на підборах, а в руках тримала одну з улюблених плетених сумок. Її образ доповнили прикраси на шиї, сережки-підвіски і парочка золотих браслетів, а також звичне укладання і легкий макіяж.

Принц Чарльз був в синьому смугастому костюмі, білій сорочці і блакитній краватці. Сидячи за столиком він не знімав сонцезахисні окуляри, коли пив чай з дружиною.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

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Прикраси герцогині Корнуольської Камілли (11 фото)

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