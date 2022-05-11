Пилки та ножиць не боїться: кремлівський диктатор оновив манікюр

Кажуть, Путін має багато різних фобій. Але ось манікюрних інструментів, схоже, він не боїться.

Ми вже показували вам, який вигляд мають нігті кремлівського "фюрера". Схоже, у рамках підготовки до параду на Червоній площі Путін поновив і свій манікюр. І хоча на самому параді руки президент РФ намагався сховати під пледом, яким прикривався, за кілька днів оцінити його манікюр можна було на іншому заході.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Сьогодні, 11 травня, диктатор у форматі відеоконференції брав участь у засіданні опікунської ради Освітнього фонду "Талант та успіх" в Освітньому центрі для обдарованих дітей "Сіріус" у Сочі. Роздивившись знімки великим планом, видно ідеальний блиск на нігтьовій пластині диктатора і підпиляну довжину нігтів.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Якось в інтерв'ю ВВС радник голови Офісу президента України — Олексій Арестович заявив, що президент РФ Путін робить манікюр не для того, щоб розв'язати ядерну війну. Хочеться вірити у цю аксіому.

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