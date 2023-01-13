Пильні шанувальники помітили: принцеса Уельська з'явилася на публіці без каблучки на пальці

Днями ми бачили перший вихід Кейт та Вільяма в новому році. Пара приїжджала до Ліверпуля. І королівські шанувальники звернули увагу на те, що на пальці принцеси була відсутня її заручальна каблучка.
Кетрін мала елегантний вигляд у картатому пальті від Holland & Cooper, темній сукні з поясом від Cefinn та туфлях на підборах Gianvito Rossi. Вона доповнила свій образ сумкою Mulberry Amberley та сапфіровими сережками принцеси Діани.
Під час візиту до лікарні (пара відкривала нову лікарню Королівського університету Ліверпуля) Кейт зняла свою заручальну каблучку з сапфіром і другу каблучку "вічності", залишивши лише обручку з валійського золота. І пов'язано це з безпекою та здоров'ям.
Кейт не вперше таке робить, і раніше Кенсінгтонський палац пояснював, що це пов'язано з тим, що коли королівська особа відвідує лікарні або дитячі відділення, важливо усунути будь-які потенційні небезпеки, пов'язані з гігієною. А не секрет, що на прикрасах та під ними може бути безліч бактерій, які для здорової людини не становлять небезпеки, а для нездорової можуть виявитися вельми небезпечними.
Також трапляються випадки, коли Кейт знімає каблучку, щоб віддати її на чистку. Але це рідко збігається з її світськими виходами.
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