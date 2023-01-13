Пильні шанувальники помітили: принцеса Уельська з'явилася на публіці без каблучки на пальці

Днями ми бачили перший вихід Кейт та Вільяма в новому році. Пара приїжджала до Ліверпуля. І королівські шанувальники звернули увагу на те, що на пальці принцеси була відсутня її заручальна каблучка.

Кетрін мала елегантний вигляд у картатому пальті від Holland & Cooper, темній сукні з поясом від Cefinn та туфлях на підборах Gianvito Rossi. Вона доповнила свій образ сумкою Mulberry Amberley та сапфіровими сережками принцеси Діани.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Під час візиту до лікарні (пара відкривала нову лікарню Королівського університету Ліверпуля) Кейт зняла свою заручальну каблучку з сапфіром і другу каблучку "вічності", залишивши лише обручку з валійського золота. І пов'язано це з безпекою та здоров'ям.

Кейт не вперше таке робить, і раніше Кенсінгтонський палац пояснював, що це пов'язано з тим, що коли королівська особа відвідує лікарні або дитячі відділення, важливо усунути будь-які потенційні небезпеки, пов'язані з гігієною. А не секрет, що на прикрасах та під ними може бути безліч бактерій, які для здорової людини не становлять небезпеки, а для нездорової можуть виявитися вельми небезпечними.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також трапляються випадки, коли Кейт знімає каблучку, щоб віддати її на чистку. Але це рідко збігається з її світськими виходами.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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