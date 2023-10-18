Піппа Міддлтон з'явиться в шостому сезоні серіалу "Корона": який вигляд має акторка, яка її зіграла

У своєму Instagram дівчина оголосила, що її обрали на роль молодшої сестри принцеси Уельської.

"Дуже коротка, але дуже приємна подорож до королівської родини", — написала Бродбрідж в Instagram. Акторка розмістила свою фотографію у повсякденному одязі біля трейлера з написом "Піппа", а потім знімок під назвою шоу, намальованим на стіні над сходами. "Я так рада оголосити, що зніматимуся в ролі Піппи Міддлтон в @thecrownnetflix, така вдячна за те, що була невеликою частиною цього проєкту і за цей досвід, тримайте свої очі відкритими", — продовжила вона.

Для 19-річної акторки роль Піппи стане першою великою екранною роллю.

Раніше ми повідомляли, що Netflix оголосив дату прем'єри 6-го сезону серіалу "Корона", який розповідає про життя британської королівської родини.

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