Піппі Міддлтон сьогодні 40: який вигляд мала сестра принцеси Уельської до того, як стала знаменитою

6 вересня Піппі виповнюється 40 років. Вона народилася в Редінгу (Беркшир, Англія) в сім'ї Майкла і Керол Міддлтонів. Після закінчення навчання Піппа деякий час працювала у фірмі зі зв'язків із громадськістю, що просуває предмети розкоші. Потім вона працювала менеджеркою з організації заходів у Table Talk, лондонській компанії, яка займається організацією корпоративних заходів та вечірок.

Кейт і Піппа Міддлтон у дитинстві зі своїм батьком / Фото: Getty Images

Також Міддлтон працювала неповний робочий день у компанії своїх батьків Party Pieces, редагуючи інтернет-журнал Party Times. А також була постійним оглядачем кількох видань і була автором різних шпальт у газетах та журналах. Але популярність до неї прийшла завдяки старшій сестрі Кейт, принцесі Уельській після її весілля з принцом Вільямом у квітні 2011 року. Піппа тоді була подружкою нареченої і фото з нею на обкладинках розлетілося всіма світовими ЗМІ.

Сьогодні ми вирішили пригадати, якою була Піппа до того, як стала знаменитою і вийшла заміж за британського бізнесмена Джеймса Меттьюза.

Піппа Міддлтон у день весілля / Фото: Associated Press

На цьому фото Кейт Міддлтон із сестрою Піппою зазнімковані у Віндзорі після перегляду гри принца Вільяма в регбі.

Піппа Міддлтон із сестрою Кейт / Фото: Getty Images

У юні роки Піппа була тусовщицею і часто відвідувала клуби. Тут її заскочили у клубі Mahiki у Лондоні 2007 року.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

А це знімок 2008-го Піппа Міддлтон відвідує літню вечірку Sotheby's на Бонд-стріт в Лондоні.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Того ж року дівчина стала гостею благодійного галаконцерту Royal Parks у готелі Serpentine Lido у Гайд-парку.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

А це 2004-й рік, Піппа в готелі Renaissance Rooms в Південному Лондоні на ролер-дискотеці Day-Glo Midnight, заході, організованому на допомогу благодійної організації в Оксфорді і створеній на згадку про Томаса Вейлі-Коена, який помер від раку кісток у віці 20 років.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Тут Піппа приходила до книгарні, щоб рекламувати свою нову книжку "Святкуйте: рік британських свят для сімей та друзів" у Лондоні 2012 року.

Піппа Міддлтон / Фото: Associated Press

А це вони з чоловіком Джеймсом Метьюзом на центральному корті під час півфінального матчу чоловічого одиночного розряду одинадцятого дня тенісного чемпіонату Вімблдону в Лондоні, 14 липня 2017 року.

Пара одружилася у травні 2017-го і зараз виховує трьох дітей – дві доньки та сина.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом / Фото: Associated Press

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