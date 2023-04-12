Писанка та крашанка: у чому різниця цих атрибутів Великодня

Писанки та крашанки, поряд із паскою, важливі атрибути Великодня. Сьогодні ми часто плутаємо ці поняття, тож давайте разом проговоримо в чому різниця між цими традиційними великодніми атрибутами.

Писанка:

сире яйце (інколи для навчального розпису його видувають);

не вживають у їжу;

пишуть бджолиним воском та фарбують у 2-4 кольори;

наносять орнаменти, що втілюють в собі певні сенси;

дарують, щоб побажати здоров’я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, пишуть на гарний врожай, на дощ, для захисту від блискавки та інших негараздів.

Крашанка:

варене яйце;

його вживають в їжу;

яйце фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні. Іноді крашанки оздоблюють листочками молодої трави та петрушки, прикладаючи її до яйця під час фарбування;

крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).

Трохи історичних фактів:

У кожній родині виготовляли різну кількість писанок та крашанок — від 12 до 60 писанок і стільки ж крашанок, в залежності від кількості членів роду та близьких, яких планували провідати.

Писанки могли писати протягом всього Великого посту або тільки в останній його тиждень, особливо у Чистий четвер.

Крашанки роблять зазвичай у Великодню суботу. За народним віруванням, яйця, що пофарбовані для крашанок в п’ятницю, швидко псуються, а якщо їх зробити в суботу, вони зберігаються протягом усіх свят.

Також у публікації зазначено, що інформація, на основі якої вона написана, взята із книжки Віри Манько "Українська народна писанка" та етнографічного нарису Олекси Воропая "Звичаї нашого народу".

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