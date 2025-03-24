Пишається нею: чоловік принцеси Беатріс написав відвертий пост про свою дружину

Чоловік принцеси Беатріс написав, що пишається своєю дружиною після того, як вона опублікувала своє есе у британському Vogue, де розповіла про пережитий досвід передчасних пологів.

У січні у принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці народилася друга дочка – Афіна. Вона з'явилася на світ майже на місяць раніше запланованого терміну, про це її мати принцеса Йоркська відверто розповіла у своєму есе, яке вона написала для британського Vogue. Там же були опубліковані нові фотографії Афіни з її батьками.

Чоловік Беатріс – Едоардо Мапеллі Моцці опублікував у Instagram пост, у якому висловив гордість за те, що прицнеса розповіла історію раннього народження своєї другої дочки.

Принцеса Беатріс з дочкою Афіною, фото: instagram.com/britishvogue

"Так багато гордості за мою прекрасну дружину, яка сміливо поділилася нашою історією про ранню появу Афіни. А також за її підтримку та заступництво неймовірної організації @bornecharity, яка надала нам неоціненну допомогу в цей непростий час", — написав Едоардо і додав емодзі у вигляді рожевого серця.

На чарівній фотографії Беатріс, одягнена у синю сукню, обіймає крихітну Афіну, якій у суботу виповнилося два місяці.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та сином Крістофером / Фото: Associated Press

До речі, нагадаємо, що друге ім'я Афіни — Елізабет, її також назвали на честь покійної королеви Єлизавети II.

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