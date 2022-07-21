Пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким крутить роман дружина кремлівського блазня Медведєва - Світлана

Те, що в російських елітах триває розбрат на найвищому рівні, немає жодних сумнівів. Тріщать по швах і шлюби великих фігур, наближених до диктатора.

Нещодавно телеграм-канал GeneralSVR розповідав, що дружина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Світлана Медведєва вирішила піти від чоловіка і звернулася до президента Путіна з проханням дозволити їй подати на розлучення.

Світлана Медведєва із чоловіком / Фото: Getty Images

Чому Світлана просить розлучення у президента країни, а не звертається до РАГСу чи суду, велике питання. Але диму, як ви знаєте, без вогню не буває.

Тепер цей самий телеграм-канал повідомляє інші цікаві подробиці особистого життя Світлани Медведєвої, які цілком пояснюють її наміри піти від чоловіка-алкоголіка, якого всі вважають блазнем до більш перспективного кандидата, який згодом можливо навіть обійме посаду нового президента РФ.

Дмитро Патрушев / Фото: Associated Press

Кажуть, у 57-річної Світлани Медведєвої роман із 44-річним Дмитром Патрушевим, сином Секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева.

"Як повідомляють Путіну у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем сім'ї, з'явився постійний фаворит, років на дванадцять її молодший, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього... Так, як кажуть президентові, злі язики у Світлани Медведєвої роман із Дмитром Патрушевим.

Дмитро Патрушев / Фото: Associated Press

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У цій новині чудово все, по-перше, Світлана Володимирівна може не боятися переплутати ім'я коханого, а по-друге, у світлі перспектив Патрушева-молодшого стати президентом Росії Світлана може всупереч приказці "двічі увійти в одну річку" стати повторно першою леді. Це дуже розважає Путіна і дуже нервує Миколу Патрушева, який категорично проти нової пасії Дмитра і вимагає від сина порвати стосунки зі Світланою Володимирівною", — пише канал.

Світлана Медведєва / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, канал повідомляв, що на самого Миколу Патрушева нещодавно вчинили замах і його врятували лише завдяки оперативній роботі медиків.

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