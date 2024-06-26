Пішла стопами матері - принцеси Маргарет: леді Сара Чатто змінила короля Чарльза у важливій ролі

Улюблена племінниця королеви Єлизавети II та кузена короля Чарльза – леді Сара Чатто взяла на себе нову королівську роль.

60-річна Сара Чатто продовжила спадщину своєї матері принцеси Маргарет, ставши президенткою Королівської балетної школи, змінивши на посаді короля Чарльза III.

Про це повідомили на сайті школи.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Королівська балетна школа рада повідомити, що леді Сара Чатто взяла на себе роль президентки Королівської балетної школи.

"Раніше займавша посаду віцепрезидентки від 2004 року, леді Сара тепер обійняла видатну посаду, змінивши Його Величність короля Чарльза III, який став покровителем Королівської балетної школи.

Мати леді Сари, принцеса Маргарет, все життя любила балет і віддано підтримувала Королівську балетну школу та дочірні компанії – Королівський балет та Королівський балет Бірмінгема. Принцеса Маргарет була президенткою школи від 1956 року разом із покійною королевою Єлизаветою II до своєї смерті 2002 року.

Принцеса Маргарет та британська прима-балерина литовського походження Світлана Беросова (1932–1998) на гала-балеті театру Адельфі, Лондон. / Фото: Getty Images

Продовжуючи справу своєї матері, леді Сара була затятою прихильницею Королівської балетної школи. Леді Сара також є досвідченою художницею, покровителькою Фонду Фредеріка Ештона та віце-президенткою Королівської школи малювання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сара Чатто – одна з найскромніших королівських осіб у британській монархії. Вона рідко з'являється на світських заходах, але на важливих для сім'ї подіях завжди присутня. Нещодавно леді Сара відвідувала королівські кінні перегони в Аскоті.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

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