Пішла стопами принца Філіпа: герцогиня Софі управляла повозкою на Віндзорському кінному шоу

Покійна королева Єлизавета II дуже любила Віндзорське кінне шоу і ніколи не пропускала цей весняний захід.
Її улюблена невістка герцогиня Единбурзька Софі разом із чоловіком принцом Едвардом та дочкою леді Луїзою також побували цього року на Королівській Віндзорській виставці коней у Беркширі.
Софі, як і її дочка Луїза, навіть керували повозками, а це, нагадаємо, було одним із улюблених занять покійного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.
Герцогиня Единбурзька була в синьому жакеті та молочно-білій блузці з рюшами на грудях, одягла капелюх, прикрашений пір'ям та великі сережки з діамантами. На грудях у Софі була пришпилена біла гвоздика.
Її дочка Луїза їхала на возі поруч і про щось розмовляла з матір'ю.
Нагадаємо, онука королеви стала волонтеркою на улюбленому кінному заході покійної монархині, про що ми розповідали раніше.
Читайте також: