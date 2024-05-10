Пішла стопами принца Філіпа: герцогиня Софі управляла повозкою на Віндзорському кінному шоу

Покійна королева Єлизавета II дуже любила Віндзорське кінне шоу і ніколи не пропускала цей весняний захід.

Її улюблена невістка герцогиня Единбурзька Софі разом із чоловіком принцом Едвардом та дочкою леді Луїзою також побували цього року на Королівській Віндзорській виставці коней у Беркширі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі, як і її дочка Луїза, навіть керували повозками, а це, нагадаємо, було одним із улюблених занять покійного принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.

Герцогиня Единбурзька була в синьому жакеті та молочно-білій блузці з рюшами на грудях, одягла капелюх, прикрашений пір'ям та великі сережки з діамантами. На грудях у Софі була пришпилена біла гвоздика.

Її дочка Луїза їхала на возі поруч і про щось розмовляла з матір'ю.

Герцогиня Единбурзька Софі та леді Луїза / Фото: Getty Images

Нагадаємо, онука королеви стала волонтеркою на улюбленому кінному заході покійної монархині, про що ми розповідали раніше.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард на кінній виставці / Фото: Getty Images

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